.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

10 марта 2026 года 09:45

Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет

 0  
Сергей Бобылев/ТАСС
Сергей Бобылев/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - С начала 2026 года в России шестеро граждан в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое из них еще не достигли 30-летнего рубежа. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли "Российской газете", представители каких профессий получили это право.

Самой "молодой" пенсионной профессией оказалась работа в гражданской авиации. Трое из шести досрочных пенсионеров - пилоты, где выслуга лет исчисляется исходя из налета часов. Самому старшему из этой группы - 33 года.

Два человека вышли на пенсию как творческие работники. В этом году им исполнится 31 и 34 года, при этом их профессиональный стаж, дающий право на досрочную пенсию, составляет 15 лет.

Замыкает список работник аварийно-спасательной службы, которому сейчас 35 лет.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  пенсии

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.