Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет

10 марта. FINMARKET.RU - С начала 2026 года в России шестеро граждан в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое из них еще не достигли 30-летнего рубежа. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли "Российской газете" , представители каких профессий получили это право.

Самой "молодой" пенсионной профессией оказалась работа в гражданской авиации. Трое из шести досрочных пенсионеров - пилоты, где выслуга лет исчисляется исходя из налета часов. Самому старшему из этой группы - 33 года.

Два человека вышли на пенсию как творческие работники. В этом году им исполнится 31 и 34 года, при этом их профессиональный стаж, дающий право на досрочную пенсию, составляет 15 лет.

Замыкает список работник аварийно-спасательной службы, которому сейчас 35 лет.