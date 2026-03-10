Почти треть малого бизнеса думает о закрытии

10 марта. FINMARKET.RU - О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ "Лонгитюд малого бизнеса", пишут "Ведомости" . Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., когда бизнес также столкнулся с повышением налогов, но не таким масштабным.

Исследование ФОМа и НИУ ВШЭ проводится с 2021 г. и рассчитано в общей сложности на 10 лет. В нем принимают участие одни и те же респонденты - более 700 ИП и владельцев (совладельцев) компаний из сферы малого бизнеса.

Краткосрочные ожидания предпринимателей от результатов текущего квартала оказались наихудшими за все время наблюдений - 52% уверены, что за первые три месяца 2026 г. положение их бизнеса ухудшится, указано в исследовании. И лишь 12% ждут улучшений. Для сравнения: ранее доля пессимистично настроенных респондентов достигала максимума в I квартале 2022 г. (период введения массовых антироссийских санкций), составив 38%. Доля же тех, кто ожидал увидеть улучшения, до начала 2026 г. ранее не опускалась ниже 20%, следует из данных аналитиков.

Опрос также показал, что процент предпринимателей, чей бизнес к концу 2025 г. находился в режиме выживания, также оказался наиболее высоким за пять лет наблюдений. В 4-м квартале прошлого года доля составила 39%, тогда как в середине прошлого года она была ниже на 8 п. п. На рост своих показателей рассчитывают при этом минимальные 8% респондентов (в первые три квартала 2025 г. их доля была выше - 13%).

Ухудшение настроений бизнеса связано не с эфемерным ожиданием негативных сценариев, а с падением реальных показателей, следует из данных исследования. 39% предпринимателей сообщили, что их доход в 4-м квартале прошлого года был ниже, чем в предыдущем, - их доля выросла на 3 п. п. При этом у 29% опрошенных в конце прошлого года (+4 п. п. по сравнению с 3-м кварталом 2025 г.) доходов не хватило для покрытия прямых расходов.

В 4-м квартале прошлого года значительно выросла доля тех, кто зафиксировал снижение спроса.