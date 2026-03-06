В РФ отслеживание импортных грузов будет вестись по навигационным пломбам

6 марта. FINMARKET.RU - Властипринципиально определились со схемой контроля импорта после пересечения им российской границы. Минтранс разработал законопроект, наделяющий Белый дом полномочиями по определению порядка отслеживания на территории РФ перевозок отдельных импортных грузов с помощью навигационных пломб. Соответствующий проект поправок к закону о госконтроле за международными автомобильными перевозками и к уставу железнодорожных перевозок уже одобрен Комиссией по законопроектной деятельности. Документ должен вступить в силу 1 марта 2027 года. К нему также будет разработана более детальная "подзаконка" - постановление, которое должно быть принято к ноябрю 2026 года, пишет "Коммерсант"

Законопроект носит "рамочный" характер. Пока он определяет только то, чтодолжны крепиться на все отсеки и контейнеры, где во время транспортировки находятся товары; наложение и снятие пломб производится представителем национального оператора пломбирования или в его присутствии (оператором будет Центр развития цифровых платформ, ЦРЦП - это "дочка" компании-оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон"); пломбироватьбудут за пределами РФ или в пунктах пропуска через госграницу, а оплачивать услуги оператора должны отправитель, экспедитор, перевозчик либо получатель товаров.

Сейчас по соглашению ЕАЭС такими устройствами сопровождается таможенный транзит товаров по территории союза, с 11 февраля такой контроль стал также обязательным для санкционных и некоторых подакцизных и налогоемких товаров.

Однако при согласовании документа у некоторых ведомств возник ряд предложений по его доработке. А бизнес указывает на рост стоимости перевозок с применением навигационных пломб.