06 марта 2026 года 10:39
В РФ отслеживание импортных грузов будет вестись по навигационным пломбам
МЧС России/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Власти РФ принципиально определились со схемой контроля импорта после пересечения им российской границы. Минтранс разработал законопроект, наделяющий Белый дом полномочиями по определению порядка отслеживания на территории РФ перевозок отдельных импортных грузов с помощью навигационных пломб. Соответствующий проект поправок к закону о госконтроле за международными автомобильными перевозками и к уставу железнодорожных перевозок уже одобрен Комиссией по законопроектной деятельности. Документ должен вступить в силу 1 марта 2027 года. К нему также будет разработана более детальная "подзаконка" - постановление, которое должно быть принято к ноябрю 2026 года, пишет "Коммерсант". Законопроект носит "рамочный" характер. Пока он определяет только то, что пломбы должны крепиться на все отсеки и контейнеры, где во время транспортировки находятся товары; наложение и снятие пломб производится представителем национального оператора пломбирования или в его присутствии (оператором будет Центр развития цифровых платформ, ЦРЦП - это "дочка" компании-оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон"); пломбировать импорт будут за пределами РФ или в пунктах пропуска через госграницу, а оплачивать услуги оператора должны отправитель, экспедитор, перевозчик либо получатель товаров. Сейчас по соглашению ЕАЭС такими устройствами сопровождается таможенный транзит товаров по территории союза, с 11 февраля такой контроль стал также обязательным для санкционных и некоторых подакцизных и налогоемких товаров. Однако при согласовании документа у некоторых ведомств возник ряд предложений по его доработке. А бизнес указывает на рост стоимости перевозок с применением навигационных пломб.
