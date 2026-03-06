Счетная палата: дорожной отрасли не хватает 12 тыс.специалистов

6 марта. FINMARKET.RU - В сфере дорожного обслуживания ежегодно не хватает порядка 12 тыс.сотрудников. Речь идет о кадрах с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом, как пишут "Ведомости" , заявила аудитор Счетной палаты (СП)Елена Бойцова на круглом столе в Совете Федерации, ссылаясь на данные Федерального дорожного агентства.

Каждый год СП выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, говорит Бойцова. Частые нарушения она в том числе связывает с тем, что управленцы в сфере дорожного хозяйства в регионах не обладают достаточными компетенциями. Аудитор обратила внимание и на общую текучесть кадров в отрасли.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин заявил, что проблемным вопросом остается оплата труда дорожников. За первые 6 месяцев 2025 г. зарплата работников предприятий, занимающихся содержанием автодорог, составляла чуть более 60 тыс. руб. в месяц, привел он данные профсоюза.

К причинам, по которым работники не приходят в отрасль, Ломакин относит следующие: сложные условия труда на улице в любое время суток и при любой погоде, изношенное оборудование на многих предприятиях, а такжесредств в дорожных фондах регионов.

Как говорит руководитель международного кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян, больше всего в отрасли не хватает линейного персонала. По словам эксперта, условиях дефицита кадров компании в сфере дорожного строительства набирают иностранный персонал из визовых стран Африки и Азии (Индия, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам).