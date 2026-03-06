.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
06 марта 2026 года 10:15
Счетная палата: дорожной отрасли не хватает 12 тыс.специалистов
|0
Роман Наумов/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - В сфере дорожного обслуживания ежегодно не хватает порядка 12 тыс.сотрудников. Речь идет о кадрах с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом, как пишут "Ведомости", заявила аудитор Счетной палаты (СП) РФ Елена Бойцова на круглом столе в Совете Федерации, ссылаясь на данные Федерального дорожного агентства. Каждый год СП выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, говорит Бойцова. Частые нарушения она в том числе связывает с тем, что управленцы в сфере дорожного хозяйства в регионах не обладают достаточными компетенциями. Аудитор обратила внимание и на общую текучесть кадров в отрасли. Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин заявил, что проблемным вопросом остается оплата труда дорожников. За первые 6 месяцев 2025 г. зарплата работников предприятий, занимающихся содержанием автодорог, составляла чуть более 60 тыс. руб. в месяц, привел он данные профсоюза. К причинам, по которым работники не приходят в отрасль, Ломакин относит следующие: сложные условия труда на улице в любое время суток и при любой погоде, изношенное оборудование на многих предприятиях, а также нехватка средств в дорожных фондах регионов. Как говорит руководитель международного кадрового агентства "Амалко" Гарри Мурадян, больше всего в отрасли не хватает линейного персонала. По словам эксперта, условиях дефицита кадров компании в сфере дорожного строительства набирают иностранный персонал из визовых стран Африки и Азии (Индия, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, дороги, обслуживание, специалисты, нехватка
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.