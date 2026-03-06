.
06 марта 2026 года 09:07
За 2 месяца 53% ввезенных в РФ машин поставлены по параллельному импорту
6 марта. FINMARKET.RU - Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января-февраля, выросла до 53%, подсчитали в "Автостате". В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта, напоминает "Коммерсант". По данным агентства, за 2 месяца в РФ было импортировано 44,8 тыс. новых легковых машин, что на 7% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего сократились поставки из Китая - на 23%, также негативная динамика отмечается по Белоруссии: снижение на 11%. При этом ввоз новых легковых машин из Киргизии вырос в 4,1 раза, Южной Кореи - в 2,8 раза и Японии - в 2,9 раза. Значительнее всего, согласно данным "Автостата", в январе-феврале вырос импорт автомобилей Mazda (в 15,5 раза). Лидер импорта в России - бренд Geely (рост в 10,2 раза, до 7,41 тыс. штук). На 2-м месте - Mazda (4,84 тыс. штук). Следом идут Hongqi (3,24 тыс. штук), Toyota (2,63 тыс. штук) и Changan (2,29 тыс. штук). Рост доли параллельного импорта в структуре поставок новых машин, вероятно, продолжится, впрочем, резким не будет, дойдя максимум до отметки 60%, полагает гендиректор "Автостата" Сергей Целиков. Китайский импорт, добавляет собеседник "Ъ", хоть и снижается, но все еще значительный. По прогнозу аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, импорт новых легковых машин в 1-м полугодии, предположительно, снизится на 10-15%, а доля параллельного импорта останется около половины рынка.
