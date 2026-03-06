Цены на такси в непогоду снова хотят ограничить

6 марта. FINMARKET.RU - Власти вернулись к идее ограничить тарифы, то есть зафиксировать коэффициент повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, пишут "Известия" . Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову, который ранее предложил установить предельно допустимое подорожание проезда в такие периоды, для проработки вопроса ведомство направило запрос в ФАС, которая увидела основания для регулирования законодательства.

По данным антимонопольной службы, на рынке агрегаторов доминирует ООО "Яндекс Такси" (оператор Яндекс.Go, Uber, "Везет" и др.). В его тарифах используется так называемый повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки. В некоторых городах и регионах он может достигать тройного значения и выше, говорится в ответе ФАС Минтрансу.

В документе также указывается, что использование повышающих коэффициентов призвано сглаживать резкий рост спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, по мнению ФАС, применяемые значения могут существенно увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.

Минтранс в своем ответе Нилову сообщил, что министерство готово принять участие в рассмотрении вопроса о внесении изменений в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.

"Полученные документы будут переданы в профильный комитет для изучения с точки зрения возможной выработки новых механизмов защиты прав граждан. Это очень важно сделать, учитывая, что такси - это социально востребованная услуга у населения", - пояснил "Известиям" депутат, добавив, что значительное повышение стоимости поездок вызывает недовольство населения.

По его словам, безусловно, цена поездки может изменяться в зависимости от спроса, но не должна приближаться к стоимости авиабилета.

Представители бизнеса отмечают, что формирование стоимости поездки всегда зависит от баланса спроса и предложения. При этом рост тарифов в периоды непогоды объясняется не только повышением спроса, но и объективным увеличением издержек перевозчиков.