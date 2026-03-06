.
06 марта 2026 года 08:17
Мишустина просят пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
Егор Алеев/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры - Ozon, Wildberries, "Магнит" и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Речь идет о разработанном Минцифры проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части реформирования регулирования почтовой отрасли. Документ готовится для поддержки "Почты России". Законопроект предусматривает новые правила для рынка доставки посылок, пишут "Ведомости". Во-первых, предлагается закрепить право принимать, сортировать, перевозить и вручать посылки только за компаниями, имеющими статус оператора почтовой связи. Во-вторых, планируется создать специальный фонд для поддержки и модернизации почтовых услуг, писало издание РБК в конце февраля. Наполнять его планируется за счет обязательных отчислений компаний-операторов: они должны будут платить по 3% доходов от почтовых услуг каждый квартал. По оценке Ассоциации цифровых платформ (включает те же маректплейсы и площадки, что и АКИТ), прямые расходы крупнейших маркетплейсов на этот сбор превысят 90 млрд руб. ежегодно. При этом "Почту России" от этих платежей планируется освободить. Также законопроект вводит финансовые требования к операторам доставки: их уставный капитал должен составлять не менее 5 млн руб., а собственные средства - от 1 млрд до 2 млрд руб. Еще одна норма предполагает, что доставлять и выдавать товары категории 18+ сможет только "Почта России". В АКИТ считают, что такие меры фактически создают для госкомпании особые условия на рынке. По мнению участников ассоциации, законопроект не содержит экономического обоснования того, что введение 3%-ного сбора действительно повысит эффективность "Почты России". Вместо этого документ, как говорится в письме, предусматривает перераспределение средств от частных компаний в пользу госоператора без гарантий улучшения качества услуг. В письме указано, что лицензирование и финансовые требования могут усложнить работу для частных операторов доставки. В АКИТ считают, что доработка законопроекта должна проходить с участием представителей отрасли электронной коммерции и логистики. Ассоциация предложила правительству пересмотреть подход к поддержке "Почты России" и отказаться от дополнительных финансовых сборов с участников рынка. Однако представитель Минцифры сообщил "Ведомостям", что законопроект о поддержке "Почты России" уже находится в высокой степени готовности. По его словам, документ включает "различные" инициативы, которые обсуждались с заинтересованными ведомствами и участниками отрасли.
