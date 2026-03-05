Управление бизнес-процессами приравняли к критической инфраструктуре

5 марта. FINMARKET.RU - Правительство опубликовало распоряжение №360-р, утверждающее единый перечень из 397 типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет "Коммерсант" . Среди них - ERP-системы (Enterprise Resource Planning; программные платформы, интегрирующие ключевые бизнес-процессы компаний от финансов и закупок до производства и кадрового учета). Они прямо включены в перечень объектов КИИ для химической, металлургической, горнодобывающей, ракетно-космической и оборонной промышленности. Это решение формализует принятые ранее отраслевые перечни (с 2024 года) и обязывает предприятия проводить категорирование ERP, усиливать их защиту по требованиям ФСТЭК, переходить на отечественные аналоги вместо иностранных SAP или Oracle из-за возможных штрафов, производственных простоев и роста IT-затрат.

Последние несколько лет импортозамещение ERP-систем, в том числе в субъектах КИИ, курирует Национальный центр компетенций по информационным системам управления (НЦК ИСУ). Гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион считает, что вводимые правила в итоге затруднят категорирование ERP-систем, приведут к усложнению проектов и росту затрат на них.