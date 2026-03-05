.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
05 марта 2026 года 09:28
Управление бизнес-процессами приравняли к критической инфраструктуре
|0
Александр Щербак/ТАСС
5 марта. FINMARKET.RU - Правительство опубликовало распоряжение №360-р, утверждающее единый перечень из 397 типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), пишет "Коммерсант". Среди них - ERP-системы (Enterprise Resource Planning; программные платформы, интегрирующие ключевые бизнес-процессы компаний от финансов и закупок до производства и кадрового учета). Они прямо включены в перечень объектов КИИ для химической, металлургической, горнодобывающей, ракетно-космической и оборонной промышленности. Это решение формализует принятые ранее отраслевые перечни (с 2024 года) и обязывает предприятия проводить категорирование ERP, усиливать их защиту по требованиям ФСТЭК, переходить на отечественные аналоги вместо иностранных SAP или Oracle из-за возможных штрафов, производственных простоев и роста IT-затрат. Последние несколько лет импортозамещение ERP-систем, в том числе в субъектах КИИ, курирует Национальный центр компетенций по информационным системам управления (НЦК ИСУ). Гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион считает, что вводимые правила в итоге затруднят категорирование ERP-систем, приведут к усложнению проектов и росту затрат на них.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.