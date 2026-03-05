Около четверти россиян постоянно пользуется ИИ

5 марта. FINMARKET.RU - В 2025 г. 24% трудоспособного населения в возрасте до 64 лет, т. е. 18,5 млн человек, регулярно использовали ИИ-боты, доступные в браузере в виде отдельных сайтов и мобильных приложений. По сравнению с 2024 г. этот показатель вырос на 7 п. п. Такую статистику "Ведомостям" предоставила MWS AI, которая провела анализ агрегированных обезличенных данных пользователей на основе Big Data и мобильного трафика МТС c 1 января 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Анализировалось количество уникальных пользователей сайтов нейросетей и имеющихся у них версий-приложений в 2024 и 2025 гг., но не учитывался доступ к нейросетям через мессенджеры.

Параллельно МТС провела опрос абонентов, согласно которому наиболее популярными сценариями использования искусственного интеллекта (ИИ) стали генерация текстов, систематизация данных, консультации в формате «как со специалистом» и общение.

Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, 48% россиян всех возрастов используютв своей жизни. Чаще всего ИИ используют для работы (20%) и для учебы (18%). Наиболее массовые пользователи ИИ – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 79% применяют ИИ в жизни, впрочем, 45% из них не могут объяснить, что это такое.

Более половины россиян (52%) предпочитают пользоваться отечественными нейросетями, уточнил представитель MWS AI. При этом доля российских сервисов в 2025 г. по сравнению с 2024 г. снизилась с 77 до 52%, тогда как доля зарубежных выросла с 23 до 48%, отмечает он. Наиболее популярными сервисами по количеству уникальных пользователей в прошлом году стали "Алиса AI", DeepSeek, ChatGPT, GigaChat, Gemini и Perplexity, перечислил собеседник.

В топ-5 российских регионов по числу пользователей генеративного ИИ вошли Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан, выяснили аналитики MWS AI.