В РФ продолжают предлагать нелегальные микрозаймы

5 марта. FINMARKET.RU - Незаконные участники рынка микрозаймов представляют серьезную угрозу для людей, пользующихся финансовыми услугами, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Предлагаемые ими продукты отличаются скрытыми и запутанными условиями, а стоимость заимствований часто значительно превышает пределы, допустимые по закону. Помимо этого, такие структуры нередко прибегают к противоправным способам возврата денег. Речь идет, в частности, о силовом изъятии предметов залога.

Регулятору финансового рынка регулярно поступают обращения граждан о сборе подпольными кредиторами персональных сведений о клиентах через социальные сети и использовании этой информации как инструмента шантажа.

"В 2025 году Банк России выявил более 1,1 тыс. нелегальных кредиторов, в основном это псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины, в которых предоставление займов камуфлируется заключением договоров купли-продажи, хранения, комиссии. Нелегалы предпочитали работать в сетевом формате под единым брендом, но каждый отдельный офис был зарегистрирован на разных индивидуальных предпринимателей", — уточнили в пресс-службе регулятора.

Когда подобные структуры привлекают к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП, они, как правило, просто перерегистрируют бизнес. Меняется индивидуальный предприниматель, а формальное руководство передают другим, подставным лицам. В результате каждая новая компания начинает существование без негативного прошлого, словно с нуля.

Добиться уголовного преследования в отношении таких нелегальных кредиторов по ст. 171.5 УК РФ крайне затруднительно. Закон устанавливает сразу два обязательных критерия, которые должны выполняться одновременно. Во-первых, общий объем выданных займов должен превышать 3,5 млн рублей. Во-вторых, организация должна не один раз ранее привлекаться к административной ответственности. Именно сочетание этих требований на практике делает уголовное наказание редким.

"Банк России поддержал внесение изменений в закон, которые предполагают, что оба эти критерия могут учитываться как самостоятельные. Мы полагаем, что такой подход поможет более эффективной борьбе с нелегальными кредиторами". — заметили в ЦБ.

Что касается законопроекта о нелегальных кредиторах, то инициатива делает финансовую среду безопаснее для граждан и защищает от нелегальных кредиторов, усиливая ответственность тех, кто работает вне правового поля, сообщили газете в пресс-службе Минфина.