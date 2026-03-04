Как выдача онлайн-займов по биометрии изменит рынок кредитования

4 марта. FINMARKET.RU - С 1 марта онлайн-займы должны выдаваться только при наличии подтвержденной биометрии у клиента. Но пока сдали ее, по оценкам участников рынка, только 100-200 тысяч потенциальных заемщиков. Это менее 1-2% от 15 млн пользователей услуг микрофинансовых организаций. О том, сколько людей рискуют потерять доступ к "быстрым деньгам", многие ли из них обращаются к нелегалам и какие еще новации ждут клиентов, рассказал в интервью "Российской газете" председатель совета саморегулируемой организации "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") Анатолий Козлачков.

"По нашим оценкам, биометрия есть лишь у малой части потенциальных заемщиков. Пока нет точных цифр, но мы понимаем, что база слепков, которыми располагает на конец 2025 года Единая биометрическая система, - 5,7 млн единиц подтвержденного типа с изображением лица и записью голоса", отметил он..

С учетом того, что около 67% этой биометрии принадлежит иностранцам, абсолютному большинству МФО, которые оказывают услуги российским гражданам, будет доступно только 1,9 млн образцов. Сколько из этого количества образцов принадлежит действующим клиентам МФО, неизвестно. Оценочно это около 10%, то есть от 100 тыс. до 200 тыс.

Наверное, за счет складывающейся ситуации этот процент будет больше. Но самое главное опасение, которое существует на рынке, состоит в том, что такими методами собрать базу данных в размере 15 млн человек, которые сейчас являются клиентами МФО, не получится.

Часть, говорит Козлачков, обратятся в микрокредитные компании, часть оформят биометрию, часть будут искать альтернативные источники средств - например, у знакомых или у нелегальных кредиторов. Просадка рынка, скорее всего, будет связана именно с теми клиентами, которые полностью откажутся от займов.