От банков ожидают рекорда по прибыли в 2026 году

4 марта. FINMARKET.RU - Аналитики допускают новый рекорд по прибыли банков в 2026 году, но даже вернуться к уровню 2024 года – задача сложная из-за роста стоимости риска и требований к капиталу, пишут "Ведомости".

По итогам работы в 2026 г. банки могут поставить новый рекорд по чистой прибыли – благодаря снижению ставок и оживлению кредитования, допускают в "Эксперт РА". К концу годавернется к уровню 2024-го и будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб., пишут авторы обзора рейтингового агентства – первый заместитель гендиректора Александр Сараев, управляющий директор группы банковских рейтингов Руслан Коршунов и старший директор Ксения Якушкина. В 2024 г. сектор заработал рекордные 3,8 трлн руб., а по итогам 2025 г. не дотянул до этого показателя 300 млрд руб. – прибыль составила 3,5 трлн руб.

Прогноз «Эксперт РА» выглядит оптимистичным на фоне оценок Банка России и ряда других аналитиков. Но в возможность рекорда верит и первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, говорил он в декабре 2025 г. ЦБ же ожидает прибыль банков в 2026 г. на уровне гораздо более скромном – 3,1–3,6 трлн руб. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова ждет уровня «вблизи прошлого года». В ПСБ ждут умеренного роста – до 3,6–3,7 трлн руб. В «Т-инвестициях» считают возможным рост прибыли относительно 2025 г. в случае, если реализуется прогноз по снижению ставок, говорит главный аналитик Егор Дахтлер. Базовый прогноз брокера предполагает, что ключевая ставка Банка России к концу 2026 г. окажется на уровне 10%.

В этом году банки продолжат доформировывать резервы по проблемным корпоративным кейсам, прежде всего в первой половине года, поскольку не все риски, возникшие в период высоких ставок, реализовались, пишут авторы обзора «Эксперт РА». Давление на качество портфеля продолжат оказывать сохраняющиеся системные риски в экспортно-ориентированных сегментах, строительстве и капиталоемкой промышленности на фоне санкций, ухудшения внешнеторговых условий и роста налоговой нагрузки.

Авторы обзора не исключают введения регуляторных послаблений по отдельным системно значимым заемщикам. Речь идет, например, о возможности непризнания реструктурированных кредитов проблемными при соблюдении установленных критериев или формировании резервов по согласованному графику, говорит Якушкина. Такие меры при необходимости позволят сгладить давление на капитал и финансовый результат банков.

Но даже при положительной динамике капитала и прибыли, по оценкам «Эксперт РА», стоимость риска по корпоративному портфелю останется повышенной – около 0,8% после 1% в 2025 г. Это значительно выше уровня 2024 г. – 0,3%. У управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевичаконсервативнее – он ждет роста до 1,3%. Если пик просроченной задолженности в розничном сегменте, вероятно, уже пройден, то вызревание проблемных кредитов в корпоративном сегменте будет продолжаться большую часть этого года, полагает он. Оживление экономического роста произойдет не ранее второго полугодия, что позволит несколько укрепить финансы предприятий лишь к концу 2026 г. – началу 2027 г., полагает Грицкевич.

В рознице ситуация выглядит более устойчивой, считают в «Эксперт РА»: пик вызревания проблемной задолженности уже пройден, а новые выдачи имеют более высокое качество ввиду политики ЦБ по ограничению рисков. По итогам 2026 г. стоимость риска этого сегмента может снизиться до 2,7% с 2,9% в 2025 г. Но это также выше, чем в 2024-м (2,3%).

Банки будут наращивать прибыль на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики: по прогнозу «Эксперт РА», к концу 2026-го ключевая ставка может снизиться до 11,5–12,5% с текущих 15,5%. Это станет главным фактором оживления спроса на кредитные продукты. Февральский прогноз ЦБ предполагает умеренный рост требований банков к компаниям на 7–12% против 11,8% в 2025 г., а к гражданам – ускорение до 5–10% против 2,8% год назад.