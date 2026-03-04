Переплата по ипотеке почти не опустилась после снижения ключевой ставки

4 марта. FINMARKET.RU - Снижение ключевой ставки практически не повлияло на переплату по ипотеке. В феврале банки опустили ставки лишь на 0,3 п. п., до 19,5%. По кредиту на рыночных условиях россиянин будет отдавать на погашение процентов восемь из 10 платежей, рассчитали «Известия».

По семейной ипотеке ситуация лучше, но не сильно: половину всех выплат человек переводит лишь на проценты. Средний срок, на который граждане берут жилищную ссуду на новостройки, уже превысил 27 лет — за это время даже льготная ставка создаст огромную переплату. В конечном счете покупатель сможет получить одну квартиру по цене двух. При этом власти обсуждают возможность ужесточения условий по семейной программе — ставку собираются поднять до 10–12%. Рыночные условия могут оказаться такими уже в 2028 году.

Для примера: средняя стоимость квадратного метра в новостройках сейчас составляет около 208 тыс. рублей, типовая «евродвушка» площадью 40 кв. м обойдется в России примерно в 8,3 млн рублей. Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 30%, значит, заемщику нужно оформить кредит на 5,8 млн рублей. За 27,4 года общая сумма выплат составит 11,8 млн, а— около 6 млн. Проще говоря, половину всех денег человек потратит только на проценты и получит одну квартиру по цене почти двух.

С рыночной ипотекой ситуация еще хуже. Цена за квадратный метр на вторичке меньше — 130 тыс. Однако средняя ставка составляет 19,8%, а срок — около 26 лет. Для аналогичной «евродвушки» стоимость составит 5,2 млн рублей. За вычетом первоначального взноса 30% в кредит придется взять примерно 3,7 млн рублей. За весь срок выплаты достигнут около 19 млн, а переплата превысит сумму ссуды в четыре раза.