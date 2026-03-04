Издержки санкционной войны

4 марта. FINMARKET.RU - Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) обновили результаты исследования компаний обрабатывающей промышленности в части сравнения прогнозов влияния санкций в апреле 2022 года с реальностью в феврале 2026 года, пишет "Коммерсантъ".

"Основным следствием четырех лет санкционной войны для российской промышленности стала проблема поиска альтернативных поставщиков на территории. Оценки распространенности этой проблемы в ходе наших регулярных опросов постепенно росли и в 2026 году оказались ближе всего к прогнозам апреля 2022 года",- описывают авторы опросов основной результат прекращения импорта из "недружественных стран" и ухода западных компаний для респондентов в обрабатывающем секторе.

Вторым по значимости следствием стал рост издержек, на что указывают 47% компаний против 60% годом ранее. Фактор "существенного изменения технологических цепочек из-за невозможности заменить импортные комплектующие и сырье" в 2026 году достиг максимума упоминаний всех волн соответствующих опросов ИНП РАН, сравнявшись с прогнозами 2022 года. Позитивными результатами санкционной войны, которые, как отмечают аналитики института, "существенно уступают масштабным "минусам"", оказался, например, "уход с рынков конкурирующего импорта" (отметили 29% в 2026 году против 26% в 2022-м).