Финорганизации могут получить повышенные взносы в фонд омбудсмена за игнорирование его запросов

4 марта. FINMARKET.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, устраняющий пробелы в законе о финансовом уполномоченном во исполнение постановления Конституционного суда: документ вводит повышенныев фонд омбудсмена для финансовых организаций, не предоставляющих ему запрошенные документы, и устанавливает порядок пересмотра и оспаривания дифференцированных ставок взносов.

Документ (N1166230-8) опубликован в электронной базе данных парламента. Среди авторов - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

Как говорится в пояснительной записке, в ноябре 2025 г. КС в постановлении N37-П признал статью 11 закона о финансовом уполномоченном частично не соответствующей Конституции. Данная статья регулирует порядок взносов финансовых организаций для обеспечения деятельности службы омбудсмена. КС обязал законодателя устранить три пробела: установить правила пересмотра и публикации решений совета службы о ставках взносов в фонд финансирования деятельности финансового уполномоченного, определить размер взноса в случае непредоставления финансовой организацией материалов по запросу омбудсмена и предусмотреть механизм снижения таких взносов.

Согласно действующему закону, размер взноса финансовой организации в фонд финансирования деятельности омбудсмена может быть дифференцирован в зависимости от вида организации, а также от количества обращений, по которым требования потребителей были удовлетворены омбудсменом полностью или частично, отклонены, урегулированы соглашением сторон либо прекращены по иным основаниям. Внесенный законопроект добавляет к этому перечню еще один критерий - количество обращений, рассмотрение которых было прекращено из-за того, что финансовая организация не представила или представила не в полном объеме запрошенные уполномоченным разъяснения, документы или сведения. За такие обращения организация будет платить взнос сверх обычной ставки. При этом размер надбавки ограничен: если организация не предоставила ни одного из запрошенных материалов, она не может превышать трехкратного размера ставки за обращения с полным удовлетворением требований потребителя; если материалы были представлены, но не в полном объеме - однократного.

Повышенная ставка применяется только при условии, что организация по закону должна была располагать запрошенными материалами и не обосновала невозможность их предоставления.

Вводится новая статья, регулирующая процедуру снижения "штрафной" части взноса. Финансовый уполномоченный или суд вправе ее снизить с учетом степени вины организации и влияния не предоставленной информации на прекращение рассмотрения обращения.

Одновременно вводится новое основание для прекращения рассмотрения обращения потребителя по существу - непредставление финансовой организацией запрошенных омбудсменом материалов, если их отсутствие делает рассмотрение обращения невозможным.

Также во исполнение постановления КС законопроект вводит норму о едином порядке пересмотра советом службы финансового омбудсмена всех видов дифференцированных ставок. Устанавливается, что ставки могут пересматриваться при утверждении сметы на очередной год и при недостаточности средств для покрытия расходов службы, но не чаще одного раза в год. Решение подлежит публикации на официальном сайте финансового уполномоченного в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об установлении ставки или пересмотре ее размера.

Законопроект устанавливает, что решения совета службы по вопросу об утверждении размера дифференцированной ставки взносов финансовых организаций могут быть оспорены финансовой организацией в Верховном суде (ВС)по правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства (КАС) РФ для оспаривания нормативных правовых актов. Одновременно КАС дополняется соответствующей компетенцией ВС.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.