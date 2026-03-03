.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 марта 2026 года 10:09
В 2026 году новостройки в РФ могут подорожать на 15-18%
|0
Михаил Синицын/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Первая половина 2026 года, вероятно, будет отличаться достаточно низкой волатильностью на рынке недвижимости. Основной ценовой всплеск произойдет ближе к концу 2026 года. Об этом "Российской газете" рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. "Если рассматривать перспективу более детально, то дефицит предложения может привести к более существенному удорожанию. По моим оценкам, увеличение стоимости квадратного метра к концу 2026 года относительно конца 2025 года может составить 15-18%, - отмечает Глушков. - Сейчас на первый план выходит фактор предложения. Новые проекты сегодня никто не торопится выводить. И даже если решения о запуске будут приняты в 2026 году, то реально эти объекты появятся в продаже уже только в 2027 году". Ценовая динамика также зависит от восстановления ипотечного спроса и снижения ключевой ставки, говорит коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. "Если денежно-кредитная политика начнет смягчаться, а отложенный спрос 2024-2025 годов выйдет на рынок, рост может ускориться и составить до 15%. При этом разброс между Москвой и другими регионами РФ будет существенным", - отмечает она. Динамика цен также будет зависеть от региона. В Москве, например, новостройки подорожают на 25-30% в 2026 году, считает директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко. По ее словам, в регионах рост цен на новостройки будет более умеренный - около 10-12%. "Ситуация с предложением везде разная. В некоторых городах, где девелоперы успели вывести много проектов, возможен даже еще менее выраженный рост, так как конкуренция за покупателя останется высокой. В регионах с дефицитом предложения цены подтянутся к верхней планке в 10-12%", - отмечает эксперт. На стоимость строительства в 2026-2027 годах будут влиять несколько ключевых факторов, считает Глушков. Прежде всего себестоимость строительных материалов, логистика и оплата труда, которые продолжают расти.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, новостройки, цены
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.