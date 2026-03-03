В 2026 году новостройки в РФ могут подорожать на 15-18%

3 марта. FINMARKET.RU - Первая половина 2026 года, вероятно, будет отличаться достаточно низкой волатильностью на рынке недвижимости. Основной ценовой всплеск произойдет ближе к концу 2026 года. Об этом "Российской газете" рассказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

"Если рассматривать перспективу более детально, то дефицит предложения может привести к более существенному удорожанию. По моим оценкам, увеличение стоимости квадратного метра к концу 2026 года относительно конца 2025 года может составить 15-18%, - отмечает Глушков. - Сейчас на первый план выходит фактор предложения. Новые проекты сегодня никто не торопится выводить. И даже если решения о запуске будут приняты в 2026 году, то реально эти объекты появятся в продаже уже только в 2027 году".

Ценовая динамика также зависит от восстановления ипотечного спроса и снижения ключевой ставки, говорит коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. "Если денежно-кредитная политика начнет смягчаться, а отложенный спрос 2024-2025 годов выйдет на рынок, рост может ускориться и составить до 15%. При этом разброс между Москвой и другими регионами РФ будет существенным", - отмечает она.

Динамика цен также будет зависеть от региона. В Москве, например,подорожают на 25-30% в 2026 году, считает директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко. По ее словам, в регионах рост цен на новостройки будет более умеренный - около 10-12%. "Ситуация с предложением везде разная. В некоторых городах, где девелоперы успели вывести много проектов, возможен даже еще менее выраженный рост, так как конкуренция за покупателя останется высокой. В регионах с дефицитом предложенияподтянутся к верхней планке в 10-12%", - отмечает эксперт.

На стоимость строительства в 2026-2027 годах будут влиять несколько ключевых факторов, считает Глушков. Прежде всего себестоимость строительных материалов, логистика и оплата труда, которые продолжают расти.