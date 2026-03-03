.
03 марта 2026 года 09:45
У деловой среды снизилась тревожность
Сергей Бобылев/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - Сводный индекс деловой среды РСПП в феврале составил 45,5 пункта — плюс 1,4 пункта к январскому показателю (улучшение бизнес-климата от его ухудшения отделяет порог в 50 пунктов). Февральское замедление спада настроений промышленников демонстрируют практически все составляющие сводного индекса, пишет "Коммерсант". Исключение - индекс B2B (поставки компаний другим организациям), который за месяц опустился с 46,2 до 45,1 пункта. 13,7% компаний (плюс 4 п. п.) пожаловались на увеличение сроков выполнения заказов, еще столько же (плюс 5,7 п. п.) — на невыполнение обязательств перед контрагентами. Индекс B2G (поставки государству и госкомпаниям) вернулся в зону положительных значений и составил 51,8 пункта (49,6 пункта в январе).
.
Ключевые слова: Россия, промышленность, индекс
