Клиенты банков стали чаще переводить средства за границу

3 марта. FINMARKET.RU - В 2025 г.российских банков стали чаще переводить средства за границу, рассказали "Ведомостям" в нескольких кредитных организациях.

Клиенты Т-банка совершили около 90 млн трансграничных переводов - в 2,5 раза больше, чем в 2024 г., говорит его представитель. Всего клиенты банка перевели порядка 500 млрд руб. Количество переводов граждан за границу в 2025 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2024 г. и составило более 1,7 млн транзакций, говорится в обзоре "МТС банка" на основе обезличенных данных по операциям трансграничных переводов на собственных сервисах и витринах его партнеров с карт любых российских банков. В ВТБ за 2025 г. розничные клиенты совершили более 13 млн трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщал банк 21 января. Общий объем операций превысил 294 млрд руб. и вырос за год в 5,8 раза.

В то же время, согласно статистике Банка России, в прошлом году впервые с 2018 г. приток средств из-за рубежа превысил отток. За 2025 г. объем переведенных гражданами из зарубежных банков в Россию средств составил 165,2 млрд руб., следует из оценочных данных ЦБ по операциям сектора "домашние хозяйства". До прошлого года ситуация была противоположной: в 2024 г. россияне вывели в заграничныена 479,9 млрд руб. больше, чем вернули в страну, в 2023 г. отток составил 869,5 млрд руб., а в 2022 г. отток был рекордным за все время наблюдения - 2 трлн руб.

При этом в иностранных банках россияне продолжают хранить 5,97 трлн руб., следует из оценочных данных ЦБ на 1 января 2026 г. На начало прошлого года остатки на счетах там составляли 7,98 трлн руб.

Динамика переводов в этом году будет в основном определяться валютной ситуацией, международной обстановкой, доступностью расчетной инфраструктуры и миграционными процессами, считает руководитель блока цифрового бизнеса ТКБ Наталья Базалей. Но в целом рынок находится в стабильной фазе, отмечает она.