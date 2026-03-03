Снятие наличных в кассах банков усложнят

3 марта. FINMARKET.RU - В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, выяснили "Известия" . В кредитных организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами. Это позволит защитить клиентов, находящихся под влиянием мошенников.

О необходимости появления такого механизма на Уральском форуме заявляли представители Т-Банка и "Сбера". Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках "Дом.РФ", "Зенит" и "Новиком", сообщили "Известиям" представители этих организаций.

Антифрод при выдаче наличных в кассе необходим, отметил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов в ходе Уральского форума по кибербезопасности. Основная задача - убедиться, что человек, получая деньги, не находится под внешним воздействием.

Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов отметил, что вопрос охлаждения в отделениях поднимался еще на этапе введения ограничений операций через банкоматы.

Мошенники уходят в, пояснил на форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Отличие отделений от банкоматов - в отсутствии лимитов на снятие средств, поэтому потенциальные потери ничем не ограничены.

Антифрод должен проводиться во всех каналах, включая кассы, согласился на сессии и представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев.знают своих клиентов и смогут найти правильный подход для ограничения снятия средств. Период охлаждения - наиболее эффективный инструмент, что подтверждено практикой.

Власти также хотят ограничить число телефонных номеров для россиян, ввести обязательную маркировку иностранных номеров, а также обеспечить обмен данными между операторами связи, банками и госорганами через государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод".