.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 марта 2026 года 08:21
Снятие наличных в кассах банков усложнят
|0
Владимир Смирнов/ТАСС
3 марта. FINMARKET.RU - В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, выяснили "Известия". В кредитных организациях предложили ввести "период охлаждения" по аналогии с банкоматами. Это позволит защитить клиентов, находящихся под влиянием мошенников. О необходимости появления такого механизма на Уральском форуме заявляли представители Т-Банка и "Сбера". Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках "Дом.РФ", "Зенит" и "Новиком", сообщили "Известиям" представители этих организаций. Антифрод при выдаче наличных в кассе необходим, отметил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Филипп Немов в ходе Уральского форума по кибербезопасности. Основная задача - убедиться, что человек, получая деньги, не находится под внешним воздействием. Руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов отметил, что вопрос охлаждения в отделениях поднимался еще на этапе введения ограничений операций через банкоматы. Мошенники уходят в наличные, пояснил на форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Отличие отделений от банкоматов - в отсутствии лимитов на снятие средств, поэтому потенциальные потери ничем не ограничены. Антифрод должен проводиться во всех каналах, включая кассы, согласился на сессии и представитель Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев. Банки знают своих клиентов и смогут найти правильный подход для ограничения снятия средств. Период охлаждения - наиболее эффективный инструмент, что подтверждено практикой. Власти также хотят ограничить число телефонных номеров для россиян, ввести обязательную маркировку иностранных номеров, а также обеспечить обмен данными между операторами связи, банками и госорганами через государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод".
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.