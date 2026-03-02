В 2025 году доля бесперспективных к взысканию банковских долгов составила 31%

2 марта. FINMARKET.RU - Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях в 2025 г. составила 31%, что на 2 п. п. ниже показателя за 2024 г. Такие данные были представлены ПКБ на заседании клуба покупателей и продавцов, пишут "Ведомости" . До прошлого года долясамого низкого качества росла несколько лет подряд: в 2021 г. она была 23%, в 2022 г. - 24%, в 2023 г. - 27%, в 2024 г. - 33% (более ранних расчетов нет).

К бесперспективным относят задолженности граждан на любой стадии банкротства, с маленьким средним чеком (менее 3000 руб.), а также если заемщик умер, отсутствуют документы, срок предъявления истек или пропущен срок исковой давности.

Всего в 2025 г. банки выставили на продажу просрочки на 369 млрд руб., что на 4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, на бесперспективную задолженность пришлось 114,39 млрд руб. Для сравнения: в 2024 г. банки пытались продать просроченных долгов на 388 млрд руб., из которых 128,04 млрд руб. оказались бесперспективными.

Это незначительные колебания, говорит генеральный директор коллекторской организации ЭОС Антон Дмитраков, пока доля таких долгов нашла свое равновесие и будет колебаться в пределах нескольких процентных пунктов. Доля долгов самого низкого качества за последние 2 года выросла в основном за счет популярности инструмента личного банкротства, добавляет управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Но после поступательного роста доли таких долгов рынок вышел на плато, считает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), их доля в дальнейшем на рынке не будет существенно расти или снижаться, потому что потребность в продаже таких портфелей, как и спрос на них, есть и будет сохраняться.

Определение "бесперспективные" можно считать условным, говорит представитель НАПКА, оно свидетельствует о том, что долг имеет повышенный уровень сложности, но с ним можно работать, и зачастую во благо клиенту, поскольку в теории это позволит ему избежать процедуры банкротства. Бесперспективные - это больше фигура речи, согласен Дмитраков. Коллекторские агентства с разной степенью успешности работают и с такими случаями, но, безусловно, эффективность взыскания по ним существенно ниже, говорит он.