ЛДПР: компенсации пенсионерам за капремонт надо начислять автоматически

2 марта. FINMARKET.RU - Компенсации за капремонт пенсионерам следует начислять автоматически и без проволочек. Запрос с таким предложением лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отправил в правительство, сообщили "Российской газете" в пресс-службе фракции.

В обращении на имя премьера Михаила Мишустина он предложил ввести "механизм прямого льготного порядка оплаты жилищно-коммунальных услуг, включая взносы на капитальный ремонт". Это означает, что плата для льготника должна автоматически снижаться, а не компенсироваться в последующем, говорится в письме.

"Если государство признает право человека на льготу - она должна работать сразу, а не спустя 2 месяца после походов по инстанциям и сбора справок, - пояснил Слуцкий "РГ". - Сейчас от 70-80-летнего человека требуется сначала заплатить взнос за капремонт из своего и без того скромного бюджета, а потом ждать компенсации. Это несправедливо по отношению к тем, кто всю жизнь трудился на страну".

По его словам. если есть подтвержденная льгота, значит, в платежке сразу появляется уменьшенная сумма.

Право на получение компенсации расходов на оплату взноса на капремонт в размере 50% у россиян появляется по достижении 70 лет. И 100% - по достижении 80 лет. По нынешним правилам, гражданин обязан сначала в полном объеме оплатить стоимость услуг и лишь затем получить возмещение понесенных расходов.

"Как показывает практика, компенсационные выплаты могут начисляться с разрывом в два месяца после периода оплаты, - говорится в письме. - Для пенсионера, особенно одинокого и маломобильного, это связано с необходимостью изыскивать средства для полной оплаты жилищно-коммунальных услуг, сохранять все платежные документы, своевременно подавать заявления и обновлять справки". Это не соответствует современным тенденциям цифровизации и повышения прозрачности в жилищно-коммунальной сфере, считает автор обращения.