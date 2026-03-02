.
02 марта 2026 года 09:19
Количество финпирамид в РФ снизилось, но активизировались нелегальные кредиторы
2 марта. FINMARKET.RU - В конце 2025 г. количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы, пишет "Коммерсант". По итогам 2-го полугодия 2025 года количество выявленных нелегальных участников финрынка снизилось на 27% и составило немногим больше 7 тыс., следует из данных ЦБ. В частности, количество выявленных финпирамид опустилось до 2-летнего минимума - 1,2 тыс. шт. Это почти в 2 раза меньше, чем в 1-м полугодии, и в 3 раза меньше, чем годом ранее. Количество нелегальных профучастников сократились примерно на треть, до 818 шт., Снижение интереса злоумышленников к использованию финансовых пирамид связано с высокой ключевой ставкой, говорят эксперты. Вместе с тем ЦБ зафиксировал во 2-м полугодии 2025 года рост числа нелегальных кредиторов до 651 шт., что на четверть выше показателя годовой давности. Помимо высоких ставок, злоумышленники пользуются возросшим спросом граждан на кредиты в условиях повышения требований к заемщикам. Практики нелегальных кредиторов во 2-м полугодии стали более технологичными и точечными. В этом году эксперты ожидают роста активности нелегальных профучастников.
Ключевые слова: РФ, ЦБ, финпирамиды, кредиторы
