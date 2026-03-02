Тратить накопления не готовы более 40% россиян

2 марта. FINMARKET.RU - Более 40% жителей России психологически не готовы использовать свои сбережения даже при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса "Выберу.ру, пишут "Известия"

Как считает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, рост склонности населения к сбережениям целесообразно анализировать в двух плоскостях - на коротком и на длинном временном отрезке, поскольку механизмы и последствия в этих горизонтах различаются.

Одновременно наблюдается относительная стабилизация базового потребления: накопления позволяют домохозяйствам поддерживать регулярные расходы на привычные товары и услуги, уточняет эксперт.

Денежно-кредитная политика ЦБ привела и к изменению структуры сбережений. Деньги перераспределяются внутри банковской системы - сокращается объем срочных депозитов и растет доля вкладов до востребования, дополняет Лебединская. В долгосрочном разрезе ключевую роль играют демографический фактор и трансформация финансового поведения на фоне старения населения, отмечает собеседница "Известий".

"Общество условно делится на экономически зависимую часть, получающую ресурсы, и экономически самостоятельную, которая эти ресурсы перераспределяет, - объясняет экономист. - В молодом возрасте люди чаще используют заемные средства, в среднем - при росте доходов - гасят долги и формируют накопления, а в пожилом периоде переходят к расходованию ранее созданного финансового резерва".

По мнению Лебединской, основным мотивом сбережений является стремление сгладить различия в уровне потребления на разных этапах жизненного цикла. При этом расширение доли экономически зависимых групп усиливает инфляционное давление и одновременно поддерживает осторожную модель поведения. Долгосрочная проблема заключается в том, что в условиях старения населения накопленные средства всё чаще не трансформируются в инвестиции, что в итоге сдерживает темпы экономического роста.

Как отмечает эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Игорь Комаров, в сложной ситуации большинство граждан всё же используют сбережения, и это нормально. У многих, по словам эксперта, есть финансовая дисциплина, люди осознанно откладывают средства и не смешивают накопления с повседневными расходами. Тратить сбережения не хочется по трем причинам: они достаются трудом, при досрочном изъятии можно потерять доход, а сами накопления воспринимаются как "неприкосновенный запас" на крайний случай.

Нежелание тратить накопления напрямую связано с конфигурацией нынешней финансово-экономической среды в стране, заявил "Известиям" заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

В настоящее время, судя по совокупности факторов, экономика переживает этап активного формирования сбережений. Номинальные доходы населения заметно увеличились, процентные ставки по вкладам и инструментам денежного рынка остаются высокими, а стоимость золота продолжает расти. В такой среде значительная доля поступающих средств закономерно направляется в накопления, которые дают ощутимую финансовую отдачу, подчеркивает Абрамов. Это усиливает привлекательность самой стратегии сбережений.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков считает, что саму по себе высокую склонность к сбережениям не стоит рассматривать как угрозу для экономики. Экономика могла бы развиваться быстрее при более активном расходовании части накоплений, однако отсутствие этих трат не создает системных рисков.