В этом году второе дыхание банковским потребкредитам может дать смягчение ДКП

2 марта. FINMARKET.RU - Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований. Об этом, как пишут "Ведомости" , говорится в новом обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА". Темпы прироста сегмента в банках достигнут порядка 7% к концу 2026 г., что обусловлено высокой маржинальностью данного продукта для банков.

За 2025 г. банковский портфель необеспеченных потребкредитов, по данным ЦБ, уменьшился на 4,6% и составил 12,7 трлн руб. после роста на 11,3% в 2024 г.

Меры системного регулирования со стороны ЦБ способствовали снижению доли заемщиков с повышенной долговой нагрузкой (ПДН) 50-80 (в данном случае - люди, которые тратят на погашение долгов от 50% до 80% своего ежемесячного дохода).

Одновременно с этим в условиях строгих скоринговых подходов предоставляемые кредитные лимиты все чаще не могут покрыть фактические потребности заемщиков, считают аналитики агентства. В связи с этим часть спроса смещается в сегмент альтернативного кредитования или просто остается нереализованной, а у ряда заемщиков стоимость заемных средств становится экономически несоразмерной с их уровнем платежеспособности, что повышает риск просрочек и приводит к ухудшению качества кредитного портфеля. На этом фоне население переключилось на сберегательную модель, а освободившуюся нишу оперативно заняли МФО и ломбарды.

Наиболее заметный вклад в высокие темпы роста вносят МФО, входящие в банковские группы и маркетплейсы: первые перенаправляли клиентов, исчерпавших макропруденциальные лимиты, а вторые пользовались удобством онлайн-платформ. В "Эксперт РА" отмечают, что увеличение оборотов у маркетплейсов позволяет формировать устойчивую и прозрачную клиентскую базу. Помимо этого открываются допвозможности для кредитования как для продавцов, так и для покупателей.

Отдельно аналитики "Эксперт РА" выделяют взлет ломбардов. Не обремененные столь жестким регулированием, они привлекли клиентов, которым отказывалии МФО, существенную поддержку оказал и рост цен на золото.

По мере постепенного восстановления активности банковского потребкредитования и усиления давления со стороны регулятора на МФО и ломбарды замедление темпов роста портфелей займов в этих сегментах продолжится. В "Эксперт РА" ждут роста портфеля в МФО и ломбардах до 15% и 20% к концу 2026 г. против 25-30% в 2025 г. соответственно. Это соотносится с возвращением динамики к более устойчивым значениям, характерным для 2024 г.