Продажи жилья на торгах продолжат расти

27 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 году в России выросло количество недвижимости, выставленной на продажу через, пишет "Российская газета"

В сегменте жилого фонда наблюдается рост по количеству выставленного имущества на торги. В 2024 году на торги было выставлено более 52 тыс. лотов жилой недвижимости, а в 2025 году этот показатель заметно увеличился - почти до 61 тыс. лотов, говорит заместитель гендиректора "Российского аукционного дома" Григорий Начинкин. Реализовано было в 2025 году 24% этих объектов - практически каждый четвертый лот. Годом ранее этот показатель составлял почти 28%.

При этом если говорить о суммарной стоимости реализованного имущества, то здесь отмечается отрицательная динамика, добавляет Начинкин. В секторе банкротных торгов фиксируется снижение объема реализованного имущества на уровне 24,8% - со 194 млрд до 155 млрд рублей.

По данным NF Group, доля сделок с недвижимостью через аукционы достигла 19% от общего объема инвестиций, отмечает частный инвестор Михаил Спектор. Это максимум за 10 лет наблюдений, в 2-2,5 раза выше средних показателей прошлых периодов. В Москве и области, согласно аналитике Bright Rich, объем продаж коммерческой недвижимости на торгах вырос в 4 раза и составил 87,5 млрд рублей.

В 2026 году тренд сохранится, считает Начинкин. Вероятнее всего, количество имущества на банкротных торгах продолжит расти, особенно в сегменте ипотечного жилья. "Это связано преимущественно с увеличением числа банкротств граждан и компаний в России", - поясняет он.