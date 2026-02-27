.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Продажи жилья на торгах продолжат расти
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

27 февраля 2026 года 10:27

Продажи жилья на торгах продолжат расти

 0  
Сергей Мальгавко/ТАСС
Сергей Мальгавко/ТАСС
27 февраля. FINMARKET.RU - В 2025 году в России выросло количество недвижимости, выставленной на продажу через торги, пишет "Российская газета".

В сегменте жилого фонда наблюдается рост по количеству выставленного имущества на торги. В 2024 году на торги было выставлено более 52 тыс. лотов жилой недвижимости, а в 2025 году этот показатель заметно увеличился - почти до 61 тыс. лотов, говорит заместитель гендиректора "Российского аукционного дома" Григорий Начинкин. Реализовано было в 2025 году 24% этих объектов - практически каждый четвертый лот. Годом ранее этот показатель составлял почти 28%.

При этом если говорить о суммарной стоимости реализованного имущества, то здесь отмечается отрицательная динамика, добавляет Начинкин. В секторе банкротных торгов фиксируется снижение объема реализованного имущества на уровне 24,8% - со 194 млрд до 155 млрд рублей.

По данным NF Group, доля сделок с недвижимостью через аукционы достигла 19% от общего объема инвестиций, отмечает частный инвестор Михаил Спектор. Это максимум за 10 лет наблюдений, в 2-2,5 раза выше средних показателей прошлых периодов. В Москве и области, согласно аналитике Bright Rich, объем продаж коммерческой недвижимости на торгах вырос в 4 раза и составил 87,5 млрд рублей.

В 2026 году тренд сохранится, считает Начинкин. Вероятнее всего, количество имущества на банкротных торгах продолжит расти, особенно в сегменте ипотечного жилья. "Это связано преимущественно с увеличением числа банкротств граждан и компаний в России", - поясняет он.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  жилье,  продажа,  торги

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.