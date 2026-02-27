.
27 февраля 2026 года 09:30
В РФ модели ИИ могут разделить на суверенные и национальные
27 февраля. FINMARKET.RU - Модели искусственного интеллекта (ИИ) в России могут разделить на суверенные и национальные. Для получения этих статусов им необходимо будет соответствовать требованиям по сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и ФСБ, локализации датасетов и разработки в РФ. "Коммерсант" ознакомился с предварительной версией правительственного законопроекта "Об искусственном интеллекте в РФ". Под суверенной авторами законопроекта понимается модель ИИ, все стадии разработки, обучения и эксплуатации которой осуществляются на территории РФ гражданами России и российскими компаниями. Суверенная модель должна быть обучена исключительно с использованием наборов данных (датасетов), которые сформированы на территории РФ, без использования компонентов, разработанных за пределами страны. Национальные модели ИИ могут быть созданы при использовании иностранных open-source-решений, при их обучении также можно использовать не только российские датасеты. Документ предполагает предустановку программ с доступом к таким моделям на все смартфоны и планшеты.
