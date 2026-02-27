Росстандарт утвердил первые ГОСТы для умных устройств

27 февраля. FINMARKET.RU - Умныеводы и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве внаряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первыедля них утвердил Росстандарт. Это следует из материалов ведомства, пишут "Известия" . Вместе с ними приняты и стандарты, описывающие меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз.

Документы подробно регламентируют технологии проводной и беспроводной связи для передачи показаний, меры защиты от кибератак и события, о которых умные приборы обязаны информировать управляющую компанию - например, вскрытие пломб или попытки "скрутить" счетчик. В ГОСТах также указано, кто и как может получить пароль доступа к измерительному устройству, правила крепления SIM-карты при передаче данных по сотовой сети и другие требования.

Как следует из ГОСТов, приборы должны быть оснащены энергонезависимой памятью: при отключении электричества или интернета они продолжают фиксировать показания, которые затем передаются в УК.

Документы разработаны на площадке профильной организации - АНО "Умный МКД" при участии отраслевых игроков и органов власти, уточнил один из их авторов.

Также Росстандарт утвердил ГОСТы, уточняющие требования к другим элементам умного, включая IP-домофоны и видеокамеры.

Минцифры поддерживает формирование единых подходов и стандартов для цифровизации многоквартирных домов, отметили "Известиям" в министерстве. Стандарты - эффективный инструмент, который помогает внедрять и масштабировать перспективные решения, добавили там.

По мнению руководителя Росстандарта Антона Шалаева, применение новых ГОСТов позволит повысить уровень безопасности цифровых сервисов и создать условия для масштабного внедрения современных технологий в ЖКХ.