27 февраля 2026 года 08:55
Росстандарт утвердил первые ГОСТы для умных устройств
Александра Попова/ТАСС
27 февраля. FINMARKET.RU - Умные счетчики воды и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве в РФ наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт. Это следует из материалов ведомства, пишут "Известия". Вместе с ними приняты и стандарты, описывающие меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз. Документы подробно регламентируют технологии проводной и беспроводной связи для передачи показаний, меры защиты от кибератак и события, о которых умные приборы обязаны информировать управляющую компанию - например, вскрытие пломб или попытки "скрутить" счетчик. В ГОСТах также указано, кто и как может получить пароль доступа к измерительному устройству, правила крепления SIM-карты при передаче данных по сотовой сети и другие требования. Как следует из ГОСТов, приборы должны быть оснащены энергонезависимой памятью: при отключении электричества или интернета они продолжают фиксировать показания, которые затем передаются в УК. Документы разработаны на площадке профильной организации - АНО "Умный МКД" при участии отраслевых игроков и органов власти, уточнил один из их авторов. Также Росстандарт утвердил ГОСТы, уточняющие требования к другим элементам умного дома, включая IP-домофоны и видеокамеры. Минцифры поддерживает формирование единых подходов и стандартов для цифровизации многоквартирных домов, отметили "Известиям" в министерстве. Стандарты - эффективный инструмент, который помогает внедрять и масштабировать перспективные решения, добавили там. По мнению руководителя Росстандарта Антона Шалаева, применение новых ГОСТов позволит повысить уровень безопасности цифровых сервисов и создать условия для масштабного внедрения современных технологий в ЖКХ.
Опубликовано Финмаркет
