Дефицит бюджета регионов в 2025 г. вырос в 3,5 раза

27 февраля. FINMARKET.RU -регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита по итогам 2025 г. - он вырос в 3,5 раза относительно прошлого года и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Это, как пишут "Ведомости" , следует из обзора "Рост регионального долга и дефицита бюджетов: итоги 2025 года", подготовленного "Эксперт РА". Региональные бюджеты исполняются с агрегированным дефицитом третий год подряд.

Разбалансировка произошла из-за того, что расходы росли быстрее доходов: траты увеличились на 8,9% (или 2 трлн руб.) - до 24,1 трлн руб., а поступления выросли на 4,1% (или около 900 млрд руб.) - до 22,6 трлн руб., пояснила "Ведомостям" соавтор исследования, управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Татьяна Тирских.

Дефицитное исполнение бюджетов сложилось в 74 регионах. Совокупный профицит бюджетов остальных 15 субъектов составил 45,6 млрд руб. В 2024 г. профицитные бюджеты были в 39 регионах.

По словам представителя Минфина, консолидированныйбюджетов субъектовпо итогам 2025 г. составил около 1,5 трлн руб.

Рост дефицита связан с отклонением налоговых доходов регионов от утвержденных в региональных бюджетах планов, а также с ростом расходов в течение года, в том числе на социальную поддержку граждан, добавляют в Минфине. По итогам 2025 г. большая часть регионов находится в "безопасной" зоне, с незначительным объемом рыночных заимствований, не ухудшающих параметры сбалансированности бюджета, подчеркивает представитель Минфина. 51 регион продемонстрировал снижение общей долговой нагрузки.

В "Эксперт РА" отмечают растущий объем социальных трат субъектов. Расходы на соцсферу составили 56,8% в общей структуре, что на 2 п. п. выше, чем годом ранее, говорится в обзоре. На образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт все субъекты в совокупности направили 13,7 трлн руб. - на 12,9% больше уровня 2024 г.

В разрезе отдельных категорий наибольшую долю занимают расходы на национальную экономику (23,3%), социальную политику (21,7%) и образование (20,7%). При этом расходы на национальную безопасность, оборону, ЖКХ, охрану окружающей среды снизились.

Положительные результаты поступлений налоговых и неналоговых доходов (ННД) были зафиксированы в 60 регионах. Значительный вклад в доходы бюджетов регионов внес налог на доходы физических лиц, который показал самые быстрые темпы увеличения. Поступления от НДФЛ выросли на 11,6%, с 6,4 трлн до 7,1 трлн руб., они увеличились почти во всех субъектах.

Долговые обязательства регионов выросли на 10,6% в годовом выражении и составили 3,5 трлн руб. - максимум за последние 15 лет наблюдений. Рост долга произошел в 38 регионах.

Долговая нагрузка выросла на 1,1 п. п. и составила 18,9%, при этом она остается вблизи минимумов за последние 10 лет, отмечают в "Эксперт РА".

В этом году темпы роста налоговых и неналоговых доходов в "Эксперт РА" ожидают на уровне 5-7% в номинальном выражении. В 2026 г. сохранится высокая нагрузка на расходную часть бюджетов регионов, считают в "Эксперт РА".