Девелоперы запускают более дорогие проекты

26 февраля. FINMARKET.RU - Из 36 ожидаемых в 2026 г. к запуску в старой Москве новых жилых комплексов 20 (56%) относятся к элитному сегменту: 11 (31%) – к премиуму, девять – к делюксу (25%), говорится в исследовании "Метриума". По словам управляющего директора этой компании Руслана Сырцова, еще 16 (44%) объектов позиционируются в бизнес-классе. Ни одного проекта массового сегмента "Метриум" не обнаружил, хотя он проанализировал все площадки, получившие разрешение на, положительное заключение экспертизы или архитектурно-градостроительное решение.

Компания напоминает, что в прошлом году ситуация на рынке несколько отличалась, пишут "Ведомости" . Тогда из 36 жилых комплексов большая часть (18) относилась к бизнес-классу, а 14 – к элитному (из них восемь премиальных и шесть класса делюкс). При этом в 2025 г. стартовало четыре объекта комфорт-класса.

В этом году действительно стало больше элитных жилых комплексов, подтверждают другие участники отрасли. В "НДВ супермаркет недвижимости" насчитали 30 новых проектов, 12 из которых относятся к премиуму, а восемь – к делюксу. Еще 10 позиционируются как бизнес-класс.

В 2025 г. рынок старой Москвы, по данным компании, пополнился 39 комплексами, из которых 23 бизнес-класса, семь – сегмента делюкс, пять премиальных и четыре – класса комфорт.

Участники отрасли связывают тренд на элитное жилье с увеличением себестоимости строительства. Строить в старой Москве дорого, в том числе при нынешних ставках по кредитам, и, чтобы проект оставался рентабельным, конечная цена продажи должна быть высокой, поясняет коммерческий директор ГК Dars Дмитрий Софронов. Даже бизнес-класс уже не всегда может "отбить" инвестиции, утверждает эксперт.