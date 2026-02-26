СП РФ предлагает регламентировать госзакупки типового софта

26 февраля. FINMARKET.RU - Счетная палата РФ направила в правительство предложение о дополнительной регламентации процессовтипового программного обеспечения, говорится в сообщении палаты.

"В рамках мероприятия (экспертно-аналитического, охватывало закупки госзаказчиков федерального уровня и их подведомственных организаций, проводившиеся в 2022-первой половине 2025 годов) мы проанализировали закупки госорганов по пяти ключевым видам типового программного обеспечения, - сказал аудитор Счетной палаты Данил Шилков, слова которого приводятся в сообщении. - Анализ показал, что при сопоставимых условиях и объемах поставки цены на приобретаемое ПО в различных госконтрактах могут существенно различаться, в ряде случаев до двух раз и более".

В ходе этого мероприятия СП РФ провела анализ цен на антивирусы, операционные системы, системы управления базами данных, коммуникационные средства визуализации и офисное ПО. Он показал, что в настоящее время существует заметный разброс цен по ряду типовых программных продуктов, закупаемых госзаказчиками.

По данным Счетной палаты, при госзакупках, например, "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный" (на это решение приходится 63% госзакупок антивирусов) разброс цен при сравнимых закупках лицензий составил 3,1-6,4 раза, ОС Astra Linux (73% госзакупок ОС) для рабочих станций - 2,6 раза, для серверов - 5,9-44,3 раза.

"Анализ документации по закупкам показал, что формулировки предмета закупки зачастую не содержат однозначной идентификации характеристик приобретаемых лицензий, что допускает вариативность в интерпретации условий закупок, - отмечается в отчете. - Отсутствие единых стандартов описания предмета закупки приводит к невозможности автоматизированного прямого сопоставления стоимости лицензий в различных закупках".

Также СП РФ указала на отсутствие интеграции между Реестром российского софта и Единой информационной системой (ЕИС) в сфере закупок. "Это приводит к тому, что заказчики вносят в систему и госконтракты наименования ПО, не соответствующие наименованиям в Реестре, - подчеркивается в материалах Счетной палаты. - Кроме того, информация в ЕИС не позволяет проводить автоматизированный анализ закупок ПО".

СП РФ также указала, что не всегда госзаказчики соблюдают требования закупочного законодательства в части применения тех или иных видов закупочных процедур. Так, в 2022-2025 годах было заключено 13,5 тыс. госконтрактов на закупку ПО. Из них 614 - по результатом открытых конкурсов, а не электронных аукционов, как это должно было бы быть исходя из предмета закупки.

В результате Счетная палата предложила поручить Минцифры подготовить предложения об установлении типовых условий контрактов на поставку ПО для государственных и муниципальных нужд, в том числе предусматривающих указание в контрактах полного наименования закупаемого ПО в соответствии с Реестром российского ПО, его описания в соответствии с Каталогом товаров, работ, услуг (КТРУ) и указания его детальной конфигурации. Еще одно предложение СП РФ предусматривает доработку Минцифры функционал Реестра российского ПО для ведения каталога конфигураций и цен на программные продукты, закупаемые госзаказчиками.

Также предлагается поручить Минфину и Минцифры актуализировать КТРУ в части детального описания конфигураций и других характеристик закупаемого ПО.

В свою очередь Минцифры отмечает, что возможность автоматизированного получения данных из Реестра российского софта с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) реализована еще в 2022 году. А в прошлом году Минцифры и Федеральное казначейство обеспечили интеграцию этого Реестра с ЕИС в сфере закупок для автоматизированной проверки данных о реестровых записях о российском ПО.

"Прослеживаемость закупок отечественного ПО в перспективе позволит оценивать динамику роста стоимости на такие продукты и принимать необходимые меры для обеспечения справедливого ценообразования", - сказал директор департамента развития отрасли информационных технологий Минцифры Дмитрий Никитин, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

При этом он подчеркнул, что в прошлом году был принят закон, который вводит понятие доверенного ПО, и в настоящее время министерство готовит к утверждению требования для признания программного обеспечения доверенным. В то же время приняты поправки в закупочную нормативную базу, которые предусматривают предоставление приоритета именно доверенному ПО при госзакупках и закупках госкомпаний.