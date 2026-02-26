МФО снизили выдачу займов

26 февраля. FINMARKET.RU - Совокупный портфель микрозаймов по итогам 2025 года составил 520,4 млрд руб., сократившись впервые с 2023 года, следует из материалов СРО "МиР" (крупнейшая саморегулируемая организация на рынке МФО). Сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн, при этом онлайн вырос на минимальный 1% за последний квартал прошлого года против среднего уровня прироста на уровне 5-10%, пишет "Коммерсант"

По итогам четвертого квартала 2025 годавыдали займов на сумму 380 млрд руб. (минус 1,1% к третьему кварталу), в предыдущем квартале рост был на уровне 32%. "На динамику совокупного портфеля повлияло, в частности, увеличение среднего срока займов и активизация цессий микрофинансовых долгов коллекторским организациям,- указывает ведущий аналитик по рейтингам кредитных организаций "Эксперт РА" Вадим Крапп.- Рекордная продажа долгов МФО в 2025 году объясняется отложенными со второго полугодия 2024 года сделками, а также вызреванием портфелей банковских МФО".

Рынок МФО реагирует на последовательное ужесточение регулирования, и период бурного роста сменяется периодом адаптации к новым правилам ведения бизнеса, что отразится и на показателях 2026 года, уверены эксперты.