.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   МФО снизили выдачу займов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

26 февраля 2026 года 08:31

МФО снизили выдачу займов

 0
Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
26 февраля. FINMARKET.RU - Совокупный портфель микрозаймов по итогам 2025 года составил 520,4 млрд руб., сократившись впервые с 2023 года, следует из материалов СРО "МиР" (крупнейшая саморегулируемая организация на рынке МФО). Сокращение произошло за счет портфеля займов, выдаваемых офлайн, при этом онлайн вырос на минимальный 1% за последний квартал прошлого года против среднего уровня прироста на уровне 5-10%, пишет "Коммерсант".

По итогам четвертого квартала 2025 года МФО выдали займов на сумму 380 млрд руб. (минус 1,1% к третьему кварталу), в предыдущем квартале рост был на уровне 32%. "На динамику совокупного портфеля повлияло, в частности, увеличение среднего срока займов и активизация цессий микрофинансовых долгов коллекторским организациям,- указывает ведущий аналитик по рейтингам кредитных организаций "Эксперт РА" Вадим Крапп.- Рекордная продажа долгов МФО в 2025 году объясняется отложенными со второго полугодия 2024 года сделками, а также вызреванием портфелей банковских МФО".

Рынок МФО реагирует на последовательное ужесточение регулирования, и период бурного роста сменяется периодом адаптации к новым правилам ведения бизнеса, что отразится и на показателях 2026 года, уверены эксперты.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  МФО,  займы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.