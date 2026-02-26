Реальная средняя зарплата в РФ оказалась ниже официальной

26 февраля. FINMARKET.RU - Медианнаяв России в апреле 2025 года составила 73,4 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата. Этот показатель делит работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, остальные - меньше. Служба публикует такие расчеты раз в год и с заметным лагом.

Для сравнения: средний заработок в том же месяце достиг 99,4 тыс. рублей. Он определяется как сумма всех выплат, разделенная на число работников. Разница между двумя показателями - около 35%, подсчитали "Известия"

Оперативные данные "Сбериндекса" дают иную картину. По оценке сервиса, медиана в апреле была на уровне 58 тыс. рублей - почти в 1,7 раза ниже средней оценки Росстата. На ноябрь 2025 года средний показатель по стране составлял 98 тыс., тогда как медианный, по данным "Сбериндекса", - 61 тыс. Таким образом, разрыв достигает 1,6 раза.

Причина расхождений - в методике и структуре доходов, пояснил заместитель гендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков. Среднее арифметическое чувствительно к "выбросам": в расчет попадают и низкие оклады, и многомиллионные бонусы топ-менеджеров. В результате несколько очень высоких выплат заметно "подтягивают" итоговую цифру вверх.

Медиана, напротив, показывает доход "типичного" работника, продолжил эксперт. Если половина занятых получает меньше определенной суммы, а остальные - больше, именно эта граница ближе к реальности большинства. Значительное превышение среднего над медианой говорит о сильной дифференциации: людей с высокими заработками немного, но их доходы кратно выше.

Ориентироваться только на средний показатель некорректно, согласны в SuperJob. Он напоминает "среднюю температуру по больнице" и искажается крайними значениями. Сопоставлять доходы людей из различных отраслей и с разным уровнем квалификации через одну усредненную цифру сложно и зачастую бессмысленно, добавили там.