В новом классификаторе оставили профессии из прошлого

25 февраля. FINMARKET.RU - В обновленном перечне профессий, где появились SMM-менеджеры и специалисты по искусственному интеллекту, по-прежнему числятся телеграфист, машинистка и даже кучер. Эксперты объяснили, зачем в эпоху цифровизации сохранять эти, казалось бы, устаревшие специальности, пишет "Российская газета".

"Классификатор - это не список модных профессий, а инструмент учета и регулирования", - говорит основатель рекрутингового портала SuperJob, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Алексей Захаров. По его словам, если в стране есть хотя бы один работодатель и один трудовой договор по конкретной функции, код должен существовать.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев поясняет: классификатор должен включать все используемые наименования профессий - не только массовые, но и редкие, нишевые, исторически устойчивые. Кучер и конюх, например, привязаны к группе профессий, связанных с работой на тягловой силе: перевозка людей и грузов, сельхозработы, уход за животными. Это не фантазия составителей, а отражение реальности - такие специалисты нужны в музеях-заповедниках, туристических комплексах, конных хозяйствах.

Что касается мельника, то он соотнесен с группой операторов оборудования по переработке пищевых продуктов. "То есть это не только старинная мельница, но и вполне современный производственный контекст - переработка пищевого сырья, в том числе на предприятиях пищепрома", - добавляет Чихачев.

Таким образом, присутствие этих профессий в классификаторе - не романтика XIX века, а отражение реального спроса, подчеркивает Алексей Захаров.

Другиетолько кажутся устаревшими. Лифтер, телеграфист, радиотелеграфист и ревизор - все они есть в новом перечне и по-прежнему актуальны.

Сохранились в перечне и ремесленные профессии. Кружевница, бондарь, кузнец ручной ковки сегодня снова востребованы, соглашаются эксперты.

Алексей Чихачев, в свою очередь, замечает: классификатор должен фиксировать не только массовый индустриальный труд, но и ремесленный. Кружевница и аналогичные профессии попадают в группу художественных промыслов, где описаны традиционные техники. Часть таких профессий используется в реставрации, культурных проектах, туризме, производстве сувенирной продукции. Это не потоковый наем, а ремесленная экспертиза, и удаление кодов лишило бы работодателей корректных наименований для кадрового учета.

"Классификатор должен покрывать весь используемый спектр наименований, включая редкие, нишевые и исторически устойчивые профессии, а не только массовые вакансии, - резюмирует Чихачев. - Наличие кода не означает массовый наем. Это значит, что профессия должна оставаться в системе учета там, где она реально нужна".

Подводя итог, Алексей Захаров отмечает: классификатор фиксирует не "дух времени", а реальную структуру занятости - от ИТ-архитекторов до бондарей.