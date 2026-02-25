Минстрой предлагает разрешить пересмотр цен строительных госконтрактов

25 февраля. FINMARKET.RU - В связи с состоявшимся повышением ставки НДС с 20% до 22% Минстрой предлагает разрешитьцен строительных госконтрактов, заключенных до 2026 года, в отношении работ, приемка которых осуществляется уже после 1 января, пишет "Коммерсантъ".

Предполагается, что вносить корректировки можно будет до 1 октября этого года, что должно сгладить эффект от роста налоговой нагрузки. По мнению первого замгендиректора фонда "Институт экономики города" Виктора Агеева, плюс механизма в том, что компенсируется разница в НДС за работы, которые будут приняты после повышения ставки, что страхует бюджет от необоснованных переплат за уже выполненные этапы.

Лднако, добавил вице-президент Союза инженеров-сметчиков, главред Telegram-канала "Просто о сметах" Максим Горинский, пересмотр цены осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств, неясным остается вопрос расчета увеличения цены. "Без четких бюджетных гарантий и методики расчета реализация механизма будет зависеть от доброй воли и возможностей конкретного заказчика, что чревато спорами", - полагает он.

В целом, считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков, нужен не ситуативный, а постоянный механизм формульного ценообразования, который позволил бы менять цену контракта в зависимости от инфляции и роста стоимости материалов в моменте, а не ждать очередных ценовых рисков для отрасли.