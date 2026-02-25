.
В РФ поставлен рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров
25 февраля. FINMARKET.RU - В России зафиксирован рекорд по продажам Wi-Fi-роутеров и других устройств для подключения к интернету. По итогам 2025 года в стране было реализовано около 10 млн таких гаджетов. По сравнению с 2024-м спрос на них вырос на 30–60%, сообщили «Известиям» ритейлеры. Значительный рост показали и онлайн-продажи. По данным Wildberries & Russ, в прошлом году реализация стационарных Wi-Fi-роутеров увеличилась на 70% в денежном выражении и на 60% — в количественном. В компании связывают это с ростом популярности онлайн-покупок электроники в России. Рост продаж участники рынка связывают с отключениями мобильного интернета. Дополнительным фактором стал переход пользователей на новые стандарты беспроводной связи: старые роутеры всё хуже работают в условиях перегруженного эфира и помех от множества электронных устройств. Кроме того, спрос поддерживает распространение систем «умного дома» — для подключения растущего числа гаджетов требуется всё больше точек беспроводного доступа, отмечают эксперты. В 2025 году спрос на Wi-Fi-роутеры в России действительно демонстрирует заметный рост — примерно на 30% по сравнению с 2024-м, рассказал «Известиям» коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов. По его словам, рынок мобильных гаджетов также увеличился, однако значительно скромнее, чем сегмент стационарных устройств. При этом в денежном выражении продажи мобильных решений более чем в 1,5 раза уступают стационарным, что свидетельствует о смещении потребительского спроса в сторону домашних проводных. "Для обеспечения безопасности в ряде регионов власти стали массово отключать мобильный интернет. Пользователи, особенно в регионах, где связь нестабильна, начали скупать стационарные роутеры, чтобы гарантированно иметь доступ в Сеть", — отметил он.
