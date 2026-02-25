Власти обсуждают перестройку условий финансового обеспечения стартапов

.
25 февраля. FINMARKET.RU - Технологическому поиску подбирают кошелек. Потребность в создании в РФ «суверенного» рынка высокотехнологичных разработок из-за ухода западных компаний после 2022 года вынуждает власти изобретать новые меры поддержки инвестиций в хайтек с учетом их высоких рисков, пишет "Коммерсантъ". По сведениям газеты, специальная рабочая группа (СРГ) по координации институтов развития при президентском Совете по нацпроектам предложила создать в РФ аналог американского механизма венчурного финансирования SAFE (Simple Agreement for Future Equity — простое соглашение о будущей доле в компании) — де-факто это грант, который может быть конвертирован в долю в капитале стартапа при его успехе. Еще одна идея — разрешить закупки продукции, созданной с поддержкой федерального бюджета в интересах конкретного заказчика, у единственного поставщика, запретив закупки иностранных аналогов.
Ключевые слова: РФ, стартапы, финансирование
