25 февраля. FINMARKET.RU - В ВЭБе ожидают замедления экономики и спада инвестиций, в то же время темпы роста промпроизводства ускорятся, пишут "Ведомости", ссылающиеся на экспертов ВЭБа, которые подготовилина 2026 г. по ключевым макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, инвестициям, курсу рубля, ставке, промпроизводству и доходам населения.

Повышение НДС, сохранение жесткой денежно-кредитной политики и ожидаемое сокращение инвестиций окажут негативное влияние на экономический рост в начале 2026 г., следует из февральского краткосрочного прогноза, с которым ознакомились «Ведомости». На этом фоне ВВП в I квартале вырастет на 1%, а по итогам года – на 0,8%. Последний макропрогноз Институт публиковал в сентябре 2024 г.

Прогноз ВЭБа также предполагает, что инвестиции в основной капитал в I квартале 2026 г. упадут сразу на 6,1% после предполагаемого снижения на 1,2% в последнем квартале 2025 г. При этом по итогам всего 2026 года снижение показателя составит 0,9%, говорится в прогнозе Института. Минэк ожидал, что инвестиции в основной капитал снизятся в 2026 г. на 0,5%.

Несмотря на замедление динамики ВВП и инвестиций относительно прошлых лет, эксперты ВЭБа ожидают рост промышленного производства в этом году: на 2,4% после 1,3% в 2025 г. Темпы роста обрабатывающих производств останутся вблизи прошлогодних уровней – 3,5% в 2026 г. (3,6% в 2025 г.). По данным Росстата, рост промпроизводства замедлился в прошлом году до 1,3% против 5,1% в 2024 г. Добывающая промышленность сократилась на 1,6% против -0,5% в 2024 г., обрабатывающая промышленность выросла на 3,6% против 9,1% в 2024 г.

Согласно прогнозу ВЭБа, реальные располагаемые доходы населения (за вычетом инфляции и обязательных платежей) замедлят рост более чем в 7 раз относительно прошлого года – до 1% в 2026 г. против 7,4% в 2025 г. Реальная заработная плата вырастет на 3,7% по итогам этого года после 4,4% в прошлом году, ожидают в ВЭБе. Эксперты фиксировали окончание зарплатной гонки еще в 2025 г., эта тенденция продолжится и в этом году – зарплаты будут повышать точечно только востребованным специалистам, писали «Ведомости» 19 января. По прогнозу Минэка, в 2026 г. реальные располагаемые доходы должны увеличиться на 2,1%, а реальные зарплаты – на 2,4%.

На фоне замедления роста доходов будет снижаться и спрос, следует из документа ВЭБа. Рост розничного товарооборота замедлится до 1,7% против 2,6% в 2025 г. Темпы роста платных услуг населению замедлятся до 1,8% после 2,6% в прошлом году.

Ключевая ставка Банка России, по мнению экспертов Института ВЭБа, составит 12% на конец 2026 г. По итогам прошлого заседания ЦБ в шестой раз снизил ставку – до 15,5%. Базовый сценарий Банка России предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 г.

Авторы прогноза ожидают ускорения инфляции с 5,6% на конец прошлого года до 6,2% по итогам 2026 г. Это не сходится с официальными прогнозами – Минэк и ЦБ ожидают замедление темпов роста до 4 и 4,5–5,5% соответственно. В январе годовая инфляция ускорилась до 6%, сообщал Росстат. В месячном выражении она ускорилась до 1,62% после 0,32% в декабре на фоне повышения базовой ставки НДС и индексации тарифов. Минэк оценил годовую инфляцию на 16 февраля на уровне 5,85%.

Эксперты ВЭБа не ожидают значимого ослабления рубля в среднем за год. По их оценкам, курс доллара составит 84 руб./$ после 83,4 руб./$ в прошлом году. Одновременно прогноз предполагает, что цена на нефть Urals будет снижаться. Она составит $51/барр. в среднем в течение этого года против $56/барр. в 2025 г. Минэк в базовом прогнозе ожидал более слабого рубля и более высоких цен на нефть. По оценкам ведомства, курс доллара в среднем за год будет на уровне 92,2 руб./$, а цена на нефть марки Urals – $59/барр.