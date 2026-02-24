Спрос на жилые новостройки увеличился на 66%

24 февраля. FINMARKET.RU - По итогам января 2026 годанав российских городах-миллионниках вырос на 66% год к году, до 24,1 тыс. договоров долевого участия, следует из совместного исследования сервисов "Пульс продаж новостроек" и "Яндекс Недвижимость". Это следствие изменения условий программы льготной ипотеки - с 1 февраля этого года семья может взять только один такой кредит, пишет "Коммерсант" . В преддверии изменений многие застройщики вывели на рынок специальные предложения, пытаясь привлечь максимальное количество покупателей, отмечает директор по девелопменту застройщика "Развитие" Валентина Клименко.

По данным руководителя сервиса "Пульс продаж новостроек" Артема Советникова, средняя стоимость квартиры в новостройке по итогам января 2026 года увеличилась всего на 9,3% год к году, до 191 тыс. рублей за 1 кв. м.

Заметнее всего рост объема сделок с первичной недвижимостью в Уфе: здесь за январь текущего года застройщики реализовали 1,5 тыс. квартир, что почти в четыре раза больше год к году. В Санкт-Петербурге спрос на новостройки в январе 2026 года увеличился на 92%, однако в Москве, напротив, объем сделок снизился на 3,6% год к году.