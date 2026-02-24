.
24 февраля 2026 года 09:31
Ставки по коротким вкладам снижаются
Кирилл Кухмарь/ТАСС
24 февраля. FINMARKET.RU - За неделю средние ставки по вкладам на срок три месяца опустились до двухлетнего минимума — 14,2% годовых, на срок шесть месяцев — до полуторагодового 13,97%. По данным индекса средних ставок по вкладам "Финуслуг" в топ-20 банков (при расчете учитываются вклады на 100 тыс. руб. без учета дополнительных условий), в течение последней недели ставки на короткие вклады (на три и шесть месяцев) продолжили снижаться. Средняя же ставка на срок двенадцать месяцев стабилизировалась примерно на отметке 12,8% годовых. Собеседники "Коммерсанта" отмечают, что ставки на короткие сроки более чувствительны к макроэкономическим показателям. На их движение влияют политика регулятора, его решения по ключевой ставке и стратегии конкурентов. "По коротким вкладам участники рынка ориентировались на более высокие ставки в ожидании паузы по снижению ключевой как минимум до марта, поэтому сейчас происходит коррекция", - считает зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов. В дальнейшем ставки продолжат снижение. Однако, несмотря на рост популярности альтернативных продуктов, вклады будут оставаться основным инструментом накопления для населения.
