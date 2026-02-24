Кабмин не поддержал отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ

24 февраля. FINMARKET.RU - Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного, умных домофонов с видеонаблюдением и умных счетчиков, автоматически передающих данные о потреблении электроэнергии в управляющую компанию (УК). Это следует из отзыва Белого дома на законопроект двух сенаторов. Инициатива была одобрена при условии доработки, рассказали "Ведомостям" два источника: один - близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности, второй - в Белом доме.

В апреле 2024 г. вступили в силу поправки в закон, которые обязывают УК бесплатно допускать операторов связи в МКД для размещения сетей, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, по желанию любого жильца без решения общего собрания собственников.

Инициатива сенаторов о госконтроле за конкурентным размещением провайдеров МКД дополняет принятые в 2024 г. поправки. Например, в их законопроекте в том числе предлагается наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по контролю действий УК в отношении операторов связи. Как отмечается в отзыве правительства на законопроект, в документе должно быть отражено закрепление таких функций за ФАС.

Законопроект расширяет перечень операторского оборудования, которое подлежит бесплатному размещению в МКД, говорит представитель пресс-службы МТС. По его словам, оборудование для кабельного ТВ, систем видеонаблюдения и других сервисов используется для нужд жителей, поэтому его размещение обосновано и целесообразно. Представитель пресс-службы "Мегафона" добавил, что положения законопроекта формируют единый подход: бесплатное размещение инфраструктуры не позволит УК создавать для провайдеров искусственные трудности, завышать цены или вводить необоснованные требования.

В отзыве также отмечается, что в проекте используются понятия, для которых нет определения в законодательстве РФ, - "передача данных для обеспечения интеллектуального учета коммунальных ресурсов" и "домофонная связь".