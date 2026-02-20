Банки просят создать механизм возврата средств со счетов дропперов

20 февраля. FINMARKET.RU - Банкиры и представители ЦБ обсудили новые меры борьбы с мошенниками

Банкиры предлагают ограничить выдачу наличных в кассах банков и ввести период охлаждения для клиентов, которые находятся под воздействием мошенников. Кроме того, по их мнению, требуется разработать процедуру досудебного возврата средств пострадавшим с замороженных счетов мошенников. Вследствие законодательных сложностей с возвратом средств жертвам мошенников на таких счетах зависли миллиарды рублей, признают участники финансового рынка. Эксперты считают, что не все из заявленных мер можно законно реализовать, пишет "Коммерсантъ".

Глава НСФР Андрей Емелин считает, что введение периода охлаждения при получении денег в кассах банков - логичное продолжение ограничения снятий в банкоматах. "Введение лимита снятия - вопрос более спорный, поскольку окончательно лишает гражданина права на распоряжение принадлежащими ему денежными средствами", - сказал Емелин. По мнению независимого финансового эксперта Алексея Войлукова, банк не может подменять собой суд и правоохранительные органы, проводить самостоятельные расследования и принимать по сути судебные решения. "Это странный способ борьбы с мошенниками, таким образом ценность и стоимость наличных денег только возрастет на рынке, и по сути у нас будет разная стоимость рубля в зависимости от его вида", - считает он.

Банкам необходим упрощенный и легальный механизм возврата пострадавшим денежных средств со счетов дропперов, дистанционный доступ к которым ограничен из-за подозрений в мошенничестве. Об этом руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов заявил сразу на нескольких сессиях на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». По оценке Т-банка, речь может идти о миллиардах рублей, которые ждут либо суда, либо когда их обналичат сами мошенники через кассы банков, пишут "Ведомости".

Когдапопадают на счет к дропперу, они еще не безнадежно утрачены – зачастуюуспевают отследить подозрительную активность и заблокировать средства, рассказал Замиралов. Но сейчас нет никакого законного способа внесудебно и оперативно вернуть эти украденные средства жертве мошенников, указал он.

На сегодняшний день есть два возможных пути для возврата денег, говорит Замиралов: либо растянутый на год или более суд с дроппером в попытке вернуть украденные средства, либо сервис НСПК «Добрая воля». Но проблема сервиса в том, что у него нет юридической обвязки, т. е. банкам приходится брать на себя огромные юридические риски при возврате средств, указывает он. «То, что на понятийном уровне кажется максимально логичным, к сожалению, на законодательном уровне не урегулировано», – говорит Замиралов.

Было бы хорошо иметь какой-то быстрый, понятный и законный способ возврата денег пострадавшему, потому что иногда это существенные суммы, согласен IТ-директор Альфа-банка Алексей Фетисов.

В сервисе «Добрая воля» необходимо легализоватьденег, потому что принимаемые банком риски действительно существуют, подтвердил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Сам «Сбер» столкнулся с неприятной историей, когда вернул средства через сервис, а в ответ дроппер начал применять меры против банка вплоть до привлечения финансового уполномоченного, чтобы вернуть себе эти средства, рассказал Велигодский.