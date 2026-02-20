В Госдуме готовы смягчить ограничения на выпуск банковских карт

20 февраля. FINMARKET.RU - Власти готовы расширить лимит карт на одного человека в одном банке. Обсуждаемый лимит на количество банковских карт для одного человека, вероятнее всего, будет увеличен, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Максимальное число "пластика" в одном банке планируется расширить с 5 до 10.

Эту позицию разделяют и финансовые власти. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что регулятор может пойти навстречу рынку.

Рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях планируется в конце февраля - начале марта, затягивать процедуру не будут. Точная дата вступления норм в силу пока не определена: для полноценного контроля потребуется создание Единой системы учета платежных карт. Но ожидается, что лимиты заработают не позднее 1-го квартала 2027 года.

Участники рынка предлагают установить лимит на"пластика" для физлиц на уровне не более 10 карт каждого вида в одном банке, следует из таблицы поправок к пакету законопроектов "Антифрод 2", которые Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову. Такой подход не затронет интересы добросовестных клиентов, которые могут использовать разные типы карт - не только дебетовых, но также кредитных и бонусных.

Предлагаемый сейчас лимит в 5 карт в одном банке и 20 суммарно избыточен, уверены в банковском сообществе. В мошеннических схемах в основном использовалось сразу большое количество карт именно в одной организации - эту практику легко можно пресечь внедрением внутрибанковского лимита без общего контроля.

В НСФР уточнили: такой порог возможно реализовать быстро без масштабных доработок IT-систем. А для межбанковского контроля потребуется создание Единой системы учета платежных карт. Однако разработчики законопроекта не оценили затраты на ее создание и использование, а также не указали источники финансирования для запуска такого механизма.

При этом жесткиемогут затронуть значительную долю клиентов банков, отметили в НСФР. По данным портала Mail.ru, более 5 банковских карт имеют 17,3% россиян (25 млн), а свыше 10 карт - 6,3% (9 млн человек).