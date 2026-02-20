.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Бизнес ищет альтернативы банковскому кредитованию
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20 февраля 2026 года 09:09

Бизнес ищет альтернативы банковскому кредитованию

 0  
Марина Лысцева/ТАСС
Марина Лысцева/ТАСС
20 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) подготовила меморандум о системных мерах по созданию условий увеличения внебюджетного финансирования в объекты инфраструктуры. Документ был презентован 19 февраля на пресс-завтраке в РСПП. Меморандум планируется направить правительству для дальнейшего обсуждения с ведомствами и бизнес-сообществом.

Меморандум представляет собой свод имеющихся у бизнеса предложений - как в части регулирования, так и финансирования сектора, пишет "Коммерсант".

Для донастройки законодательства, например, предлагается предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры при реализации концессий "в рассрочку" - за счет права сторон устанавливать график выплаты платы концедента, то есть публичной стороны, с обязательством внести проценты за рассрочку. Предполагается, что в условиях дефицита бюджета это создаст для публичной стороны возможность гибких расчетов с частными инвесторами. Для расширения возможностей для финансирования предложены, в частности, льготное фондирование высоконадежных проектов (чтобы ставка для заемщика составляла 7% годовых).


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФ,  бизнес,  кредитование,  банки,  альтернативы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.