.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зарубежные криптобиржи и обменники смогут работать на российском рынке через зарегистрированные в РФ "дочки"
20 февраля 2026 года 09:09
Бизнес ищет альтернативы банковскому кредитованию
|0
Марина Лысцева/ТАСС
20 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) подготовила меморандум о системных мерах по созданию условий увеличения внебюджетного финансирования в объекты инфраструктуры. Документ был презентован 19 февраля на пресс-завтраке в РСПП. Меморандум планируется направить правительству для дальнейшего обсуждения с ведомствами и бизнес-сообществом. Меморандум представляет собой свод имеющихся у бизнеса предложений - как в части регулирования, так и финансирования сектора, пишет "Коммерсант". Для донастройки законодательства, например, предлагается предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры при реализации концессий "в рассрочку" - за счет права сторон устанавливать график выплаты платы концедента, то есть публичной стороны, с обязательством внести проценты за рассрочку. Предполагается, что в условиях дефицита бюджета это создаст для публичной стороны возможность гибких расчетов с частными инвесторами. Для расширения возможностей для финансирования предложены, в частности, льготное фондирование высоконадежных проектов (чтобы ставка для заемщика составляла 7% годовых).
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, бизнес, кредитование, банки, альтернативы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.