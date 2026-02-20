Бизнес ищет альтернативы банковскому кредитованию

20 февраля. FINMARKET.RU - Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) подготовила меморандум о системных мерах по созданию условий увеличения внебюджетного финансирования в объекты инфраструктуры. Документ был презентован 19 февраля на пресс-завтраке в РСПП. Меморандум планируется направить правительству для дальнейшего обсуждения с ведомствами и бизнес-сообществом.

Меморандум представляет собой свод имеющихся у бизнеса предложений - как в части регулирования, так и финансирования сектора, пишет "Коммерсант"

Для донастройки законодательства, например, предлагается предусмотреть возможность создания объектов инфраструктуры при реализации концессий "в рассрочку" - за счет права сторон устанавливать график выплаты платы концедента, то есть публичной стороны, с обязательством внести проценты за рассрочку. Предполагается, что в условиях дефицита бюджета это создаст для публичной стороны возможность гибких расчетов с частными инвесторами. Для расширения возможностей для финансирования предложены, в частности, льготное фондирование высоконадежных проектов (чтобы ставка для заемщика составляла 7% годовых).