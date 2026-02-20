Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза

20 февраля. FINMARKET.RU - За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд).

На такую собираемость повлияли многие макроэкономические факторы - располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен, отметили в ведомстве.

В 2024 г., за который россияне платили сбор в прошлом году, максимальная ставка была 21%, облагаемая налогом база составила 210 тыс. рублей. Если доход вкладчика оказался больше, то за набежавшие проценты свыше этой суммы придется заплатить сбор по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы человека более 5 млн рублей - 15%).

Как отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, поступления от налога настановятся важной статьей дохода госбюджета.

Причина такого роста сборов заключается в том, что объем средств населения в банках заметно увеличился. Если на начало 2023 г. он составлял 36 трлн, то к 2024 г. - уже около 45 трлн, а еще через год он увеличился до 57 трлн, пояснил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Как следствие, россияне больше зарабатывали процентов и больше перечисляли налогов.

Люди переводили деньги с рынка ценных бумаг на депозиты и откладывали крупные покупки из-за малоподъемной стоимости кредитов, добавил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Также граждан привлекала высокая доходность депозитов. Средняя ставка по вкладам ближе к середине 2024 г. держалась в районе 14-15%, а к концу того года достигла пиковых значений. Тогда клиенты открывали депозиты под 18-21%. Официальной статистики о том, сколько всего россиян имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМа, депозиты есть практически у каждого третьего жителя страны (30%).

Также 2024 год сопровождался заметным ростом цен, что снижало потребительский спрос и (в совокупности с высокими ставками) формировало дополнительный общественный интерес ко вкладам, заявил эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

В 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам прогнозируются на уровне 567,6 млрд, а в 2027 г. - 305,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.

В этом году россияне должны будут заплатить налог с доходов по вкладам за 2025 г. Максимальный уровень ключевой тогда был 21%. То есть налогооблагаемая база не изменится и составит 210 тыс. рублей. При этом итоговые сборы будут зависеть от того, насколько выгодно россияне смогли вложить средства и насколько много денег положили на депозиты.