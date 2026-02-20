Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам

20 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова обсудили текущую ситуацию с неплатежами, а также предложения бизнеса по решению этой проблемы. В числе инициатив - значительное увеличение штрафов за просрочку оплаты. В ходе заседания рабочей группы обсуждалась целесообразность проработки данного вопроса, подтвердил представитель Минэкономразвития. Кроме того, власти рассматривают переход к электронному актированию закупок госкомпаний (223-ФЗ) по аналогии с механизмом 44-ФЗ (регулирует процедуры госзакупок).

Число обращений от предпринимателей выросло в 2,5 раза, а задолженность - в 3 раза, констатировал в ходе заседания Решетников (его слова передает представитель министерства). Если в 2024 г. поступили обращения по неоплатам на общую сумму 1,5 млрд руб., в 2025 г. - уже на 4,1 млрд руб. Он подчеркнул необходимость "своевременно выявлять проблемные точки в этой чувствительной для предпринимателей сфере" и оперативно донастраивать механизм, чтобы избежать злоупотреблений со стороны заказчиков.

Мониторинг КМСП показывает, что тренд по росту неплатежей сохраняется и в 2026 г., отмечает гендиректор КМСП Александр Исаевич. Уже за первый месяц года в КМСП поступило 34 обращения от предпринимателей на общую сумму 101 млн руб. Для сравнения: в прошлом году в январе было 13 обращений на 21 млн руб., говорит он.

Работа ведется по жалобам бизнеса на неплатежи со стороны заказчиков, отметил Исаевич. По данным КМСП, в результате этой работы с 2024 г. по 72 обращениям была взыскана задолженность на сумму 855 млн руб. Сейчас корпорация прорабатывает 321 обращение на сумму более 3 млрд руб., из них 90 находятся на рассмотрении в ФАС, по 37 погашение идет по согласованному графику, отметил Исаевич.

Как считает бизнес, дополнительным стимулом для исполнения обязательств в срок могло бы стать значительное увеличение размера штрафов и пени за просрочку оплаты. С предложением "в разы" поднять их и довести до рыночного уровня выступила, в частности, Торгово-промышленная палата, рассказала "Ведомостям" ее вице-президент Елена Дыбова.

По ее словам, такая мера, даже если не сможет предотвратить злоупотребления госкомпаний, поможет МСП-поставщикам хотя бы частично компенсировать потери.

Еще одна мера, которая обсуждалась на заседании штаба под руководством Минэка, - введение для таких контрактов электронного актирования по аналогии с 44-ФЗ, рассказал представитель КМСП. Это предложение тоже поступило от бизнеса.