Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5538,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3581,88 млрд руб.
19 февраля 2026 года 08:51
Граждане будут получать льготы по биометрии
Владимир Гердо/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - НСПК прорабатывает интеграцию платформы биометрических сервисов и проекта "Моя карта "Мир". Это даст возможность россиянам получать доступные им льготы с помощью биометрии, не используя "пластиковые" банковские карты. Об этом рассказал "Российской газете" заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Это будет реализовано в рамках проекта "Моя карта "Мир", который НСПК и Минцифры планируют запустить уже в 2026 году. "Мы в прошлом году заявили об инициативе по социальным льготам, которую назвали "Моя карта "Мир". Люди будут иметь возможность получить льготы материального и нематериального характера, например посещение зоопарков или музеев, с использованием банковской карты платежной системы "Мир". Но мы понимаем, что не только банковская карта является пропуском в мир платежей. Поэтому вместе с ЦБТ мы прорабатываем интеграцию платформы биометрических сервисов с решениями проекта "Моя карта "Мир", чтобы по биометрии можно было получать финансовые и нефинансовые льготы - так же, как по карте или QR-коду", - рассказал Потанин. Ранее в НСПК отмечали, что банковскую карту хотят использовать, в том числе, как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг. Для этого не придется выпускать отдельную карту "Мир" для получения льгот, будет достаточно привязать уже действующую через "Госуслуги".
Опубликовано Финмаркет
