Граждане будут получать льготы по биометрии

19 февраля. FINMARKET.RU - НСПК прорабатывает интеграцию платформы биометрических сервисов и проекта "Моя карта "Мир". Это даст возможность россиянам получать доступные имс помощью биометрии, не используя "пластиковые" банковские карты. Об этом рассказал "Российской газете" заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Павел Потанин в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Это будет реализовано в рамках проекта "Моя карта "Мир", который НСПК и Минцифры планируют запустить уже в 2026 году.

"Мы в прошлом году заявили об инициативе по социальным льготам, которую назвали "Моя карта "Мир". Люди будут иметь возможность получить льготы материального и нематериального характера, например посещение зоопарков или музеев, с использованием банковской карты платежной системы "Мир". Но мы понимаем, что не только банковская карта является пропуском в мир платежей. Поэтому вместе с ЦБТ мы прорабатываем интеграцию платформы биометрических сервисов с решениями проекта "Моя карта "Мир", чтобы по биометрии можно было получать финансовые и нефинансовые льготы - так же, как по карте или QR-коду", - рассказал Потанин.

Ранее в НСПК отмечали, что банковскую карту хотят использовать, в том числе, как идентификатор льготника для получения и оплаты льготных товаров и услуг. Для этого не придется выпускать отдельную карту "Мир" для получения льгот, будет достаточно привязать уже действующую через "Госуслуги".