Бизнес предложил увеличить перечень не облагаемых налогом социальных расходов

19 февраля. FINMARKET.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил властям расширить перечень не облагаемых налогами расходов компаний, направленных на поддержку семей с детьми. Об этом рассказал президент союза Александр Шохин в ходе форума "Ответственная деловая практика: социальные аспекты вклада бизнеса в достижение национальных целей" в рамках Недели российского бизнеса.

С начала этого года единовременная выплата сотруднику при рождении ребенка на сумму до 1 млн руб. не облагается НДФЛ, страховыми взносами и может быть учтена в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыль. Ранее максимальный размер не облагаемой налогом выплаты составлял 50 000 руб., пишут "Ведомости"

По мнению бизнеса, было бы правильно расширять перечень таких расходов. "Многие компании действительно системно подходят к этому вопросу и кроме единовременных выплат решают проблемы через корпоративные и жилищные программы, поддержку уплаты ипотечных кредитов и целый ряд других вопросов", - отметил Шохин. Например, можно было бы распространить действие этой льготы на расходы по поддержке матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и др. Это позволило бы диверсифицировать формы поддержки, уверен он. Сейчасактивно взаимодействует по этому вопросу с Госсоветом, добавил он.

Еще одним дополнительным стимулом для социальных инвестиций компаний могло бы стать включение их в перечень расходов, позволяющих получить федеральный инвествычет (ФИНВ), уверен глава РСПП. Сейчас компании, подпадающие под критерии ФИНВа, могут вернуть 3% от суммы инвестиций в машины, оборудование и запатентованные нематериальные активы.

Согласно результатам опроса РСПП, 45% компаний-респондентов в 2025 г. отмечали, что среди их социальных задач на первом месте стоит развитие человеческого капитала и укрепление кадрового потенциала и этот показатель в полтора раза выше аналогичного за 2024 г., рассказал Шохин.