Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5538,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3581,88 млрд руб.
19 февраля 2026 года 08:14
Около 25% МФО рискует уйти с рынка
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
19 февраля. FINMARKET.RU - Около четверти микрофинансовых организаций в ближайшие годы рискуют прекратить работу после введения обязательной биометрической идентификации для их клиентов, считают опрошенные "Известиями" участники рынка. С 1 марта для оформления онлайн-займа до 1 млн рублей в микрофинансовых компаниях россиянам потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). После введения новых мер получить в МФК деньги только по паспортным данным больше не получится. Это свяжет руки мошенникам - они не смогут оформлять микрокредиты на своих жертв без их ведома. Однако далеко не все игроки на рынке МФО готовы к этим изменениям, внедрение сервиса стоит не менее 30 млн рублей. Из-за этого небольшие компании могут закрыться или же их поглотят крупные участники. Эксперты также видят риск ухода части клиентов к нелегальным кредиторам. При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ) "Известиям" сообщили, что затраты на прямую интеграцию с ЕБС составляют около 15-25 млн рублей. Этот вариант востребован именно крупными МФО, однако и для небольших игроков рынка есть альтернативный, более доступный сценарий. Они могут внедрить сервис делегированной идентификации, при котором личность заемщиков будет подтверждать другая организация. МФО в таком случае оплачивает только услуги идентификации со стороны банка или оператора финансовой платформы, которая уже интегрирована с ЕБС, подчеркнули в ЦБТ. В стоимость войдет сама услуга подтверждения личности - для МФО она обходится в 4-19 рублей за одно обращение. Тарифы по запросу рынка снизили в три-шесть раз, ведь ранее стоимость услуги стоила 25,5-60 рублей за обращение, добавили в организации. Сейчас стоимость подтверждения личности в несколько раз ниже, чем цена запроса в скоринговые бюро, к которым МФО регулярно обращаются.
- МФК смогут включать в состав активов требования по онлайн-займам, купленным у связанных МКК и выданных с марта 2026 г. по март 2027 г.
