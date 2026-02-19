Около 25% МФО рискует уйти с рынка

19 февраля. FINMARKET.RU - Около четверти микрофинансовых организаций в ближайшие годы рискуют прекратить работу после введения обязательной биометрической идентификации для их клиентов, считают опрошенные "Известиями" участники рынка.

С 1 марта для оформления онлайн-займа до 1 млн рублей в микрофинансовых компаниях россиянам потребуется подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС).

После введения новых мер получить в МФК деньги только по паспортным данным больше не получится. Это свяжет руки мошенникам - они не смогут оформлять микрокредиты на своих жертв без их ведома.

Однако далеко не все игроки на рынкеготовы к этим изменениям, внедрение сервиса стоит не менее 30 млн рублей. Из-за этого небольшие компании могут закрыться или же их поглотят крупные участники. Эксперты также видят риск ухода части клиентов к нелегальным кредиторам.

При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ) "Известиям" сообщили, что затраты на прямую интеграцию с ЕБС составляют около 15-25 млн рублей. Этот вариант востребован именно крупными МФО, однако и для небольших игроков рынка есть альтернативный, более доступный сценарий. Они могут внедрить сервис делегированной идентификации, при котором личность заемщиков будет подтверждать другая организация.

МФО в таком случае оплачивает только услуги идентификации со стороны банка или оператора финансовой платформы, которая уже интегрирована с ЕБС, подчеркнули в ЦБТ. В стоимость войдет сама услуга подтверждения личности - для МФО она обходится в 4-19 рублей за одно обращение. Тарифы по запросу рынка снизили в три-шесть раз, ведь ранее стоимость услуги стоила 25,5-60 рублей за обращение, добавили в организации. Сейчас стоимость подтверждения личности в несколько раз ниже, чем цена запроса в скоринговые бюро, к которым МФО регулярно обращаются.