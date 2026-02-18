В России более чем в 7 раз выросли закупки IТ-продуктов с ИИ

18 февраля. FINMARKET.RU -программных продуктов с искусственным интеллектом (ИИ) в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выросли в 7,4 раза до 1,8 млрд руб., подсчитали по запросу "Ведомостей" аналитики "АТК консалтинга". Поиск осуществлялся по открытым закупкам с упоминанием "искусственный интеллект", найденным на сайтах электронных торговых площадок.

Госсектор (ФОИВы и РОИВы) увеличил закупки продуктов сгод к году в 6,4 раза до 1,2 млрд руб., образовательные организации - в 4,6 раза до 100,8 млн руб., медицинские - в 3,4 раза до 119,7 млн руб. Телекомкомпании нарастили закупки в 2,7 раза до 207,6 млн руб., девелоперы - в 2,2 раза до 43,2 млн руб., логистические организации - на 62% до 90,7 млн руб., следует из открытых закупок на торговых площадках.

В части ПО и оборудования с ИИ по 44-ФЗ (регулирует государственные и муниципальные закупки) сумма закупок почти удвоилась до 2,9 млрд руб., а их количество выросло на 37% до 205, подсчитала эксперт "Контур.Закупок" Евгения Сергиенко. Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦ) выросла на 36% (с 10,27 млн до 14 млн руб.), что указывает на укрупнение проектов и повышение их сложности, говорит она.

Суммы закупок ПО и оборудования с ИИ по 223-ФЗ (касается закупок компаний с госучастием) выросли на 57,5% до 1,26 млрд руб., а их количество - на 38% до 135 шт. при росте средней НМЦ на 24% до 9,31 млн руб. Закупки по 44-ФЗ превосходят 223-ФЗ как по объему финансирования, так и по средней стоимости договора, резюмировала она.