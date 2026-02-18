Тиражи издаваемых в России книг и брошюр стагнируют

18 февраля. FINMARKET.RU - В пошлом году выпуск книг и брошюр увеличился всего на 0,87%, свидетельствуют данные Российской государственной библиотеки (РГБ) по выпуску книг и брошюр. Как пишет "Коммерсант" , из данных РГБ следует, что общий тираж книг и брошюр в России по итогам прошлого года составил 372,7 млн экземпляров против 369,5 млн экземпляров за аналогичный период 2024 года . Число наименований за период, наоборот, сократилось почти на 3%, до 100,4 тыс. единиц.

Сильнее всего по направлениям сократилось количество переводных изданий - на 11%, до 15 тыс. единиц, по общему тиражу - также на 11%, до 57,9 млн экземпляров.

Стагнация тиражей в первую очередь связана с тем, что выпуск книг замедлился из-за новых законодательных инициатив: теперь книге нужно пройти несколько этапов проверки, уточнил представитель "Эксмо". Сокращение же тиражей переводной литературы в издательстве связывают с тем, что доля зарубежных авторов стала меньше: "Мы делаем ставку на российских авторов".

Как прогнозирует собеседник "Ъ" в одном из крупных издательств, "скорее всего, в следующем году мы увидим уже не стагнацию, а сокращение тиражей".